GF Vip 6, Gianmaria scarica Sophie e si avvicina a Soleil

Al Grande Fratello Vip, di certo le passioni non mancano. Una delle coppie, alla quale la passione e l’attrazione fisica non sono mai mancati sono Gianmaria Antinolfi e Sophie Codegoni. L’imprenditore napoletano però, sembra aver capito che la ragazza non proverà mai qualcosa in più per lui e chiude definitivamente.

Gianmaria, ha iniziato il percorso da playboy della casa, prima Soleil, con cui aveva avuto una storia fuori, poi Greta e poi Sophie. Mentre con le altre due ha subito mollato la questione, con Sophie ha continuato una conquista che però non è mai arrivata al lieto fine.

L’ex tronista ha più volte detto di provare attrazione fisica per lui ma nulla di più. Gianmaria invece, oltre all’attrazione proverebbe anche dei sentimenti reali che non sembrano essere ricambiati. Dopo mesi di tira e molla, silenzi e poi liti, i due sembravano più vicini e si sono scambiati dei baci molto passionali. Sophie però ha continuato ad avere dei dubbi e a non sentirsi libera di lasciarsi andare.

Potremmo anche dire che l’entrata di Alessandro Basciano non è stata indifferente per la ragazza. Il bel Basciano infatti, aveva dichiarato di avere un debole per lei ma anche per Soleil e l’ex tronista ha ammesso che fisicamente sarebbe proprio il suo tipo.

Dopo la puntata di ieri sera, Gianmaria mette un punto alla situazione: “A me non piace fare avanti e indietro. Si vede che non provi qualcosa in più. Va benissimo, ma proprio perché ho visto che non scatta allora basta. Già prima della puntata ero un po’ pensieroso su determinate cose, avrei voluto comunque parlarti. Ti assicuro che è meglio se restiamo amici, amici come prima. C’abbiamo provato”.

Il playboy ha affermato che ha imparato ad amare se stesso e che non vuole stare altro tempo a scervellarsi per capire il perchè la ragazza non lo bacia o non lo vuole. Il povero Gianmaria sembra aver gettato la spugna ma sorprendendo tutti si avvicina a Soleil, con il quale ha avuto più volte degli scontri. Ha detto a Soleil che di lui potrà fidarsi sempre. Conoscendo Soleil non credo che ci sarà un ritorno di fiamma ma con questo gesto, Gianmaria, ha lasciato campo libero al bel Basciano, ne vedremo delle belle.