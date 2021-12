GF Vip 6, Gianmaria Antinolfi aggredito da un topo: l’imprenditore sotto shock

Tutto avrebbe pensato, Gianmaria Antinolfi, tranne che in Confessionale avrebbe trovato ad accoglierlo niente meno che un topo. Chiamato dagli autori del Grande Fratello Vip 6 per una delle tante chiacchierate quotidiane sulle vicende che accadono nella Casa, il manager campano si è trovato infatti ad aver a che fare proprio con un topo che si era nascosto dietro la poltrona rossa che occupano i gieffini.

Ma non è finita qui, perché a quanto pare il roditore avrebbe quasi aggredito Gianmaria, che si è ritratto spaventato. Increduto e spaventato, una volta uscito dal Confessionale Gianmaria ha intercettato Giacomo Urtis e gli ha parlato della sgradevole esperienza appena vissuta.

GF Vip, Gianmaria Antinolfi aggredito da un topo in confessionale

“Tu non sai cosa è successo a me” ha esordito Antinolfi, raccontando di essere andato come al solito in confessionale. Proprio dopo aver aperto la porta, si è accorto che un topo lo stava squadrando dall’alto. “Sai dove stanno le piramidi della porta? Apro, questo era sulle piramidi che mi guarda, mi salta proprio addosso!” ha esclamato l’ex di Belen Rodriguez, che ancora non riusciva a realizzare appieno quello che aveva visto.

“Io sono andato indietro e lui ha iniziato a scappare per tutta casa, poi è uscito fuori” ha concluso davanti a un interdetto Giacomo Urtis. Subito dopo la regia del GF Vip 6 ha staccato, dunque non conosciamo la risposta del chirurgo estetico. Come ben sa chi negli anni ha seguito il reality show di Canale 5, non è la prima volta che si parla di topi nella Casa di Cinecittà.

Anche l’anno scorso, diverse volte i ragazzi avevano parlato di ospiti indesiderati uscire dalla camera della Contessa Patrizia De Blanck o scorrazzare indisturbati per i corridoi del gigantesco appartamento. C’erano stati addirittura degli avvistamenti, ma non si era mai capito se fossero davvero topi o semplici ammassi di polvere. In ogni caso tra tracce escrementi nel bidè e roditori allo sbaraglio, una cosa sembra certa, ovvero che al GF Vip l’igiene… non è di casa!