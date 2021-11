GF Vip 6, furibonda lite tra Manuel e Lulù: "Vattene via! Levatemela di torno". Lei piange disperata

Al “Grande Fratello Vip” la situazione tra Manuel Bortuzzo e Lulù Selassié sta precipitando. Purtroppo lo sportivo ha perso completamente il controllo e ha avuto un duro scontro con la ragazza che per tutto il giorno non ha fatto altro che seguirlo per avere un confronto con lui.

Alla fine, Bortuzzo esasperato da questa sorta di pedinamento ha provato anche a spiegare alla principessa che lo stress a cui lo sottopone gli provoca danni a livelli fisico, vista la sua situazione. Il ragazzo decide di farle vedere lo spasmo alla gamba, ma nemmeno quello ferma Lulù che continua a rincorrerlo e fargli pressioni sul loro rapporto.

Manuel perde la pazienza con Lulù

Si intromette anche in una conversazione tra Manuel e Aldo Montano, indispettendo talmente tanto Bortuzzo da costringerlo a recarsi in confessionale per avere un attimo di tregua e di pace: “Lasciami stare, non voglio fare discorsi. Mamma mia oh. In che cespuglio mi sono messo. Ma levatemela di torno, levatemela di mezzo” la prega Manuel.

Lulù lo aspetta fuori e quando lui esce inizia di nuovo il bombardamento, fin quando lo sportivo decide di ritirarsi in camera e stendersi sul letto. Ma ecco che anche qui riappare la principessa instancabile con le sue domande sul loro futuro insieme. Manuel a questo punto perde la pazienza e inveisce contro di lei, urlandole in faccia di non avere nessuna intenzione di continuare la loro conoscenza una volta fuori dalla Casa. Lei rimane scioccata e inizia a piangere: “Non immaginavo di arrivare qui e vivere questo incubo” esclama disperata.

Manuel non riesce a trattenere il fastidio: “Vattene, sono venuto qua per rilassarmi e ancora qua sei. E questa è la dimostrazione che quando chiedo di essere lasciato in pace, tu non lo fai. Io non posso avere una donna del genere al mio fianco” e lei di tutta risposta continua imperterrita: “Ti prego, mi devi ascoltare, io non voglio che finisce così male”. I toni si alzano e Bortuzzo dimostra tutto il suo nervosismo dicendo alla ragazza, in maniera quasi brutale, di non voler avere nulla a che fare con lei, poi non resiste e abbandona la stanza, lasciando Lulù con la sua insistente disperazione.