GF Vip 6, Francesca lancia l’allarme: "Lulù dopo mangiato va in bagno". Chiesto l’intervento della redazione

Lulù Selassié non sta certo vivendo un periodo tranquillo nella Casa del “Grande Fratello Vip“. La sua conoscenza con Manuel Bortuzzo, seppur appena iniziata, per lei è causa di malessere, soprattutto per le evidenti differenze caratteriali tra i due ragazzi. Manuel è molto pacato e razionale, lei è una costante tempesta emotiva.

Ultimamente tra loro ci sono state molte incomprensioni, l’ultima è stata la decisione di Manuel di non dormire con Lulù, ma di preferirle la compagnia dell’amico Aldo Montano. La principessa ha preso molto male questa scelta e ha fatto notare a Manuel quanto ci tenga a lui e quanto abbia bisogno della sua vicinanza, ottenendo una reazione totalmente opposta.

Lulù Selassié, la Cipriani nota qualcosa di strano e ne parla con il gruppo

A notare qualcosa di strano nella principessa è stata Francesca Cipriani che ha confidato ai suoi compagni di avventura un particolare agghiacciante che potrebbe nascondere un problema davvero serio: “Va in bagno a vomitare dopo mangiato. Ha bisogno di aiuto infatti”, esordisce così la bombastica Francesca avanzando l’ipotesi di un problema alimentare di Lulù da non sottovalutare di certo.

Prima della Cipriani, si era accorto anche Andrea Casalino che qualcosa non andava. Così si era rivolto alla piccola principessa riprendendola con amorevolezza: “Mi raccomando Lulù. Non è che stai vomitando? Mi raccomando. Te lo dico con il cuore in mano. Perché ti voglio bene. Perché delle volte, sai…” questo poco prima di dover abbandonare la Casa.

Sul web, in queste ore, sono stati lanciati moltissimi tweet con la richiesta di un intervento da parte della redazione. Molti utenti, infatti, si ritrovano nella storia di Lulù e delle sue insicurezze che potrebbero trascinarla in una strada pericolosa senza via d’uscita. Per questo tutti sono della opinione che si debba intervenire con decisione, al di là del gioco, per cercare di salvare Lulù da una situazione che potrebbe non avere ritorno.