GF Vip 6, Francesca Cipriani svela l’imbroglio: "Sapevo già tutto ad agosto"

Continue discussioni tra Soleil Sorgé, Sophie Codegoni e Gianmaria Antinolfi, tanto che alcuni coinquilini li hanno accusati di creare finti scontri per avere più spazio in puntata, questo è anche il sospetto di Manila Nazzaro. A dare credito alle sue parole arriva Francesca Cipriani che lancia un’accusa davvero pesante.

Secondo la bombastica bionda Soleil, Sophie e Gianmaria si sarebbero accordati in precedenza per creare queste dinamiche e attirare l’attenzione su di loro. Per la precisione, secondo le parole della Cipriani tutto è avvenuto nel mese di agosto quando i tre avrebbero scritto un bel copione da recitare nella Casa di Cinecittà.

Le rivelazioni di Francesca Cipriani

“Si sta avverando quello che sapevo già ad agosto. Loro erano d’accordo per fare queste cose. Me l’avevano già detto, ero stata avvisata di tutto. A Sophie nei giorni scorsi le ho detto ‘tu reciti bene, stai facendo l’attrice’. Lei mi ha detto ‘no amore non sto recitando non è così’. Ma io lo vedo se uno recita e si capisce benissimo” queste le rivelazioni di Francesca, riportate sul sito Biccy.it

La Cipriani spiega di avere degli amici in comune con il terzetto e durante alcune cene le è stato confidato questo particolare. “Non c’è niente di male, ognuno ha le sue carte da giocare e loro stanno mettendo in atto quello che sapevano in tanti. Che poi certe cose hanno pure stufato, basta dai. Il pubblico non vuole vedere questo, vogliono ridere e sentire le nostre storie. Queste cattiverie non interessano. Creano liti perché non hanno altri argomenti”.

Mentre continua il suo racconto, nella stanza entra proprio la Codegoni che – ovviamente – nega tutto. A questo punto, però, la Cipriani le consiglia di prendere le distanze da Soleil se davvero non c’entra nulla con questa specie di teatrino. Si complimenta per il percorso che sta facendo Sophie e le sottolinea che non ha alcun bisogno di portare avanti questa messinscena che potrebbe solo danneggiarla: “Lei ti stuzzica? (riferendosi a Soleil Sorgé, ndr) E tu ignorala. Perché altrimenti tutti pensiamo che è vero quello che mi hanno detto in estate”.