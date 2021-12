GF VIP 6, è scontro tra Lulù Selassiè e Sophie Codegoni

L’amore e l’attrazione nella casa del Grande Fratello Vip, regna sovrano. Storie d’amore mai nate, baci rubati o appassionati, attrazione e sentimento sono ormai all’ordine del giorno. Tante sono le coppie nate e poi finite durante questi quattro mesi di reality.

Quella che in questo momento sta facendo parlare molto è il triangolo nato tra Sophie, Jessica ed Alessandro. Ricordiamo che Jessica ha palesato il suo interesse per il nuovo entrato che invece pare voler conoscere Sophie. Le due amiche si sono più volte punzecchiate per questo motivo arrivando sempre poi ad una pace apparente.

Basciano non ha interesse per Jessica che però è l’amica più stretta di Sophie nella casa e questo ha portato svariati malumori nell’etiope. Anche Lulù, sorella minore di Jessica, ha preso le difese della ragazza in quanto, secondo lei, Sophie doveva comportarsi meglio. Essendo la sua migliore amica, doveva prediligere l’amicizia con lei che l’attrazione per Alessandro.

Nel pomeriggio si è schiusa una lite tra Sophie e Lulù. L’ex tronista: “Mi scoccia essere messa sempre in discussione come amica quando io difendo sempre Jessica. Da stamattina che sprono Alessandro a parlare con Jessica”. Jessica risponde dicendo che non aspettava da lei alcune frecciatine e battute che le hanno dato fastidio.

Lulù interviene per difendere la sorella: “Ma cosa ca**o sono queste urla? Non stiamo al mercato. Ma quali battutine? Stiamo tranquille. Se avevamo un problema manco ti parlavamo. Ma basta”. Sophie le risponde che le fanno battute tutto il giorno e la trattano come una che ha rubato il fidanzato all’amica. Continua dicendo che se loro vogliono giocare a lanciarsi frecciatine lo farà anche lei. Lulù smentisce dicendo che non sta lanciando frecciatine a nessuno, che non le interessa questo gioco e che si fa gli affari suoi.

Tutto questo caos per il bel Basciano, che ormai gonfio come un pavone, gioca di strategia e cerca chiarimenti con tutti. Chi segue il reality 24 ore al giorno dice che abbia messo in discussione anche il interessamento per Sophie. Ci resta solo che aspettare e vedere se la sua è solo strategia.