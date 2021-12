GF VIP 6, è guerra tra Manila e Lulù, interviene Miriana

La puntata del Grande Fratello Vip, ha lasciato degli strascichi in casa. Le parole ed il post di Clarissa Selassiè hanno ferito in maniera profonda Manila Nazzaro che nella giornata di ier ha avuto un crolla. Si sfoga con Gianmaria e afferma che per lei è una sconfitta personale, tra le lacrime dichiara di aver fatto del suo meglio.

Katia Ricciarelli, amica della Nazzaro, prende subito le sue difese e attacca, a viso aperto, le principesse. Una chiacchierata la loro, dove Katia si scaglia fortemente contro le giovani etiope dichiarando che dovevano dissociarsi dalle parole della sorella Clarissa. Manila, convita, conferma che quelle parole l’anno ferita e che si aspettava da loto un altro comportamento. L’ex Miss Italia, afferma che avrebbe voluto da loro comprensione, ed una mano sulla spalla che non è mai arrivata. Dice invece, che loro hanno dato per scontato che le parole della sorella, fuori dalla casa, siano vere e che quindi avesse ragione.

Ciò che ha portato a tutto questo sono stati i comportamenti di Lulù, che non si occupa ne si interessa dell’organizzazione della casa. Manila, punto focale degli inquilini, ha più volte ripreso Lulù per non essere stata presente nei suoi turni in cucina e per le pulizie. L’etiope ha sempre detto di non averlo fatto per motivi seri che invece la Nazzaro reputa scuse.

Il comportamento della Selassiè non è piaciuto non solo a Manila, anche a Davide ed a altri inquilini. A favore però delle ragazza interviene Miriana Trevisan che durante una chiacchierata con Jessica dice: “Io Manila l’ho capita sin dall’inizio, perché lei voleva mantenere l’equilibrio di questa casa, e ci sono delle persone che non lo fanno tra cui anche Lulù. Lei va educata e va detto, però io la capisco perché sono fatta così. Bisogna accettarla perché sta migliorando. Per me la storia delle pulizie è ridicola”.

La Trevisan, prende le parti di Lulù dicendo che la ragazza va capita perchè sta migliorando e poi ne parla anche con la stessa Manila. Le due donne parlano dei comportamenti non solo di Lulù ma anche di Soleil. Mentre Manila continua la sua tesi sul dispiacere per le parole forti di Clarissa, Miriana le dice che lei ha ricevuto lo stesso trattamento da Soleil.

Una spaccatura reale e forte, quella che si è creata nella casa e non si tratta di differenza generazionale.