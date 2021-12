GF Vip 6, discussione tra Gianmaria e Soleil

Che tra, Gianmaria Antinolfi e Soleil Sorge, non scorresse buon sangue, è chiaro da ormai l’inizio del Grande Fratello Vip. Come raccontato dai ragazzi, i due avrebbero avuto una storia fuori dalla casa, prima di entrare nel reality e a quanto pare non sono mai andati molto d’accordo. Spesso sono stati i protagonisti di liti acesse e di confessionali infuocati.

Soleil si è poi legata ad Alex e Gianmaria ha iniziato un corteggiamento serrato verso Sophie, che ancora continua. I due proprio non si tollerano, tanto che anche da poco avevano avuto un acceso diverbio per una bottiglia di vino.

Questa volta la discussione è nata, perchè Gianmaria, invitato da Davide, è entrato nella stanza che è anche di Soleil. L’ex corteggiatrice con parole poco gentili lo ha invitato ad uscire: “No ti prego, puoi portare la tua energia fuori dalla stanza. Abbiamo mille posti in questa casa vattene fuori da qui. Ti scongiuro Davide e Gianmaria, è la mia stanza. Non voglio la tua energia qui vai via grazie. E non entrare più qui dentro cortesemente”.

Soleil ha chiesto, molto chiaramento a Gianmaria di uscire dalla stanza e di non fare più ritorno. La ragazza lo accusa di avere un’energia negativa.

L’imprenditore, risentito per questo atteggiamento e per queste parole, una volta uscito dalla stanza, si è sfogato dicendo: “Entriamo in camera io e Davide, per parlare, arriva lei e mi dice che porto energie negative, cercando di cacciarmi dalla stanza. Noi eravamo sconvolti. Io le ho detto che è lei ad avere energie negative. A parte che non è la sua stanza, visto che è anche di Davide. Maleducazione, arroganza… Tende a far prevaricare questo lato qui, invece che quello bellissimo che ha”.

Gianmaria, arrabbiato per questo, racconta dell’accaduto e dice che Soleil l’ha cacciato dalla stanza. Ha detto di essere sconvolto da questi atteggiamenti e che è una maleducata ed arrogante. Afferma di aver risposto che è lei ad avere energia negativa e che la stanza non è solo sua ma anche di Davide. Secondo lui, la ragazza fa uscire fuori questo atteggiamenti invece di mostrare i suoi lati più belli.

Biagio, che ascolta lo sfogo dell’imprenditore gli suggerisce di riflettere sul fatto che Soleil ha un carattere particolare. Ricordiamoci anche che Soleil, in questi tre mesi ha più volte attaccato gli inquilini in modo molto poco delicato, come ha fatto con Sophie.

La ragazza tende spesso ad avere questo genere di comportamenti, lo ha fatto molte volte con Gianmaria ma anche con Sophie e con altri inquilini del reality, senza mai però essere ripresa. Ricordiamoci che ha pronunciato anche parole forti, che da lei che si erge a paladina dei più deboli, nessuno si sarebbe aspettato. Il più grosso scivolone è stato con Sophie, pronunciando una frase forte sulla chirurgia estetica, con Miriana sulla menopausa.

Alcuni Vip, dopo l’uscita di Belli, avevano affermato che a darle tutta questa energia negativa era proprio lui e secondo loro era proprio lui a tirare fuori il peggio di lei. Ora per, Alex è uscito da giorni e l’atteggiamento della ragazza pare essere rimasto lo stesso.