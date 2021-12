GF VIP 6, Delia entrerà in casa e Alex le scrive una lettera

Sembra proprio che i ruoli si siano invertiti. Nella casa del Grande Fratello Vip, uscito Alex Belli, starebbe per entrare la moglie Delia Duran. La coppia molto chiacchierata sta cavalcando l’onda.

Sembra proprio che lunedì 3 Delia Duran entrerà nella casa come concorrente e che per ora stia facendo la quarantena. Ricordiamo che il marito è stato tre mesi nella Casa ed ha fatto molto parlare di sé per la lieson con Soleil Sorge. In casa, quindi, ci sarebbe la sua acerrima nemica e sicuramente ne vedremo delle belle. Essendo stato, anche con Belli, tutto molto strano, magari le due potrebbero diventare amiche.

Per ora, però, sappiamo che Delia ha usato parole bruttissime per la Sorge e di conseguenza tra le due non scorre buon sangue.

Alex scrive una lettera alla moglie che riporta Novella 2000: “Cara Delia, ed eccoci qua. Sei l’amore della mia vita, la metà che mi completa. Tutto questo percorso è stato bello, emozionante, pieno, è stato veramente vissuto. Lo so, è difficile farci capire, farci capire dal mondo. Lottare per te, non ho mai smesso di lottare per il nostro amore. Questo è quello che noi siamo, due guerrieri, due anime forti che hanno bisogno l’uno dell’altra, e senza di te sono veramente perso, e mai, mai come in questo periodo lontano dai tuoi sguardi, dalla tua pelle, dai tuoi occhi che mi guardano e mi rassicurano, ho capito quando tu sia fondamentale per me, per la mia vita, per il mio equilibrio.Con questa lettera voglio esprimerti tutta la mia riconoscenza per quello che sei e per quanto sia una donna veramente speciale. Una donna che voglio che sia la madre di un piccolo Belli, un bambino che crescerà nell’amore, nel nostro amore”.

Parole molto belle quelle che Alex dedica a sua moglie. Le dice che lei è la metà della sua mela, che lui non ha mai smesso di lottare per il loro amore. Afferma ancora che non può vivere senza di lei, che vuole esprimere tutta la sua riconoscenza per la donna speciale che è. Vuole anche che sia la madre dei suoi figli, che crescerà nel loro amore.

Tantissimo l’amore che sprigiona questa lettera ma tutti ricorderemo il Belli che flirta con Soleil e che afferma di amare entrambe. Delia ha perdonato tutto e non si sa se perchè ama realmente il marito, tanto da crederle, oppure se perchè era tutta una sceneggiata. Sicuramente queste entrata, smuoverà gli equilibri della casa e la tranquillità di molte persone, tra cui Soleil.

Per quello che abbiamo visto fino ad ora, Soleil potrebbe essere messa a dura prova da una situazione di convivenza ma tutto può succedere, potrebbero diventare anche migliori amiche.