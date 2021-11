GF Vip 6, Delia Duran contro Soleil dalla D’Urso. Di notte la Sorgé esplode: "Conosco Barbara, so cosa è successo"

Nuove accuse da parte di Delia Duran contro Soleil Sorgé a “Pomeriggio Cinque” da Barbara D’Urso. Dopo che la moglie di Alex Belli ha avuto un confronto nella Casa, sia con la Sorgé che con il marito, continua a inveire contro l’ex corteggiatrice di “Uomini e Donne” criticando anche il suo percorso all’interno del “Grande Fratello Vip“.

Queste sono le dichiarazioni della Duran dalla D’Urso che sono state mandate in onda al GF e mostrate alla diretta interessata, Soleil: “Gatta morta? Più viva che morta. Si tratta di una gatta che sa come aggredire le persone. Ha una doppia faccia. Non l’ho vista così con Alex, ma anche con altri. Direi che sa bene come rigirare le frittate. Lei doveva fermarsi, invece è andata oltre con mio marito”.

Un colpo davvero duro che ha colpito nel segno, infatti la Sorgé dopo aver visto il filmato ha dapprima cercato di comprendere la reazione di Delia, ma poco dopo ha perso la pazienza e, con aria quasi di sfida, ha precisato che se lei fosse stata interessata ad Alex avrebbe fatto di tutto per “prenderselo”, invece la loro è solo una bella amicizia.

Lo sfogo notturno di Soleil Sorgé contro Delia Duran

Nella notte, però, Soleil ha rimuginato a lungo su quello che è accaduto e ha analizzato con precisione chirurgica la questione: “Conosco Barbara e so cosa è successo, quello era un momento di tensione. Si vedeva che la D’Urso non era serena e non rideva. Delia mi stava attaccando sicuramente. Quello che ha detto non è bello. Evidentemente anche se sono passati dei giorni, lei pensa le stesse cose” deducendo poi che le dichiarazioni di Delia risalgono al pomeriggio, visto e considerato che il programma della D’Urso non va in onda nel week end. Concluso ciò, capisce che Delia ormai ha preso una strada chiara contro di lei e le acque non si sono calmate.

Poco dopo, a notte fonda, Soleil perde del tutto la pazienza e si scaglia a sua volta contro la Duran: “Non sono una gatta morta e mai lo sono stata. Ad offendermi così ci passa male lei. Alla prima volta la tollero, la seconda cerco di stare calma, se ricapita una terza però basta. Se continua ad attaccare io inizierò a difendermi. Io non ci sto più a prendermi le frecciatine e stare zitta, non soffro più in silenzio. Non esiste che una in tv mi insulti” , insomma la questione è tutto tranne che risolta. Attendiamo nuovi sviluppi.