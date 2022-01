GF VIP 6, Davide su Gianmaria: ”A Gianmaria piace piacere"

Di certo Gianmaria Antinolfi, concorrente del Grande Fratello Vip, si è fatto notare per la sua voglia di conquista. Tantissime le donne che ha provato a conquistare in questo percorso. Sembra che il bel napoletano sia cercando l’amore a tutti i costi.

Gianmaria è stato il play boy èiù chiacchierato nella casa, prima Soleil, poi Greta, poi Sophie ed ora Federica. Con Soleil e Greta aveva avuto una storia al di fuori della casa. Con Sophie non era mai scoccata la scintilla ma lui per tre mesi è andato avanti con un corteggiamento serrato.

L’entrata di Federica lo ha sicuramente abbagliato di nuovo e il partenopeo ha ricominciato con il suo solito corteggiamento. La ragazza sembra non essere molto presa ma lui le ha anche organizzato una cena sulla nave dell’amore.

Proprio in questa occasione, vista la possibilità di vedere in diretta come stesse andando la serata, gli inquilini hanno detto la loro sulla faccenda. Sicuramente tutti, ammettono che Gianmaria sta ricorrendo l’amore in maniera troppo pesante e che si comporta allo stesso modo con tutte. Davide Silvestri, anche lui inquilino della casa da ormai 4 mesi ha detto: “Non fa del male a nessuno, quindi fa bene anche a farlo. Però non credo che provi davvero… Per carità lei è una bella ragazza, quindi non credo sia uno sforzo fare finta con lei. Sono un po’ scettico su alcuni passaggi che ha fatto”.

Secondo l’attore, Gianmaria sbaglia le tempistiche per questo si fa fatica a credergli. Sempre secondo lui, è fatto così nella vita, gli piacciono le donne e gli piace piacere. Lui gioca al gioco della conquista.

I comportamenti amorosi di Gianmaria in questi mesi, sono certo discutibili ed in molti lo criticano perchè cerca repentinamente l’amore. Si comporta allo stesso modo con tutte e sembra che non possa stare solo.