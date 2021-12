Nell casa del Grande Fratello Vip, Alex Belli è stato sicuramente, insieme a Soleil, quello che ha portato più movimento e che è stato al centro della scena.

Sicuramente in primis per il triangolo amoroso creatosi tra Belli, Soleil e Delia ma anche per alcuni atteggiamenti che fanno dubitare un pò tutti. Una gran fetta di pubblico, aveva già messo in discussione la veridità dei comportamenti di Belli, alcuni pensano che il triangolo sia stato montato prima di entrare e che Soleil sarebbe solo una pedina nella sue mani, altri che tutti e tre siano complici in questo teatrino.

Non è solo il triangolo a mettere in discussione l’attore ma anche gli atteggiamenti che ha da egocentrico. Anche Soleil, durante una discussione, non molto tempo fa, ha accusato l’attore di voler stare sempre al centro dell’attenzione.

Questa volta ciò che fa dubitare tutti, è una scenata che il Belli ha fatto davanti alla porta rossa. Alex, essendosi reso conto che nessuno dei suoi cari, aveva mandato un video messaggio per lui, è esploso in un momento di ira. E’ andato verso la porta rossa e cercando di aprirla, ha fatto una sceneggiata.

Davide Silvestri, amico fedele di Alex, nella casa, avrebbe cominciato a dubitare di lui. In un momento di confidenze con Francesca Cipriani, ha detto: “La sceneggiata della porta rossa era bizzarra. Alex prima si è accertato che la porta fosse chiusa e poi ha fatto la scena. Quella di Alex era una sceneggiata, avrei voluto vedere se la porta rossa fosse stata aperta. In quel caso sarebbe rimasto lì a urlare facendo finta di tirare la maniglia.Poi dice che non resta. Ma io lo vedo il Belli che alla fine mi dice che rimane. Lui certo che resterà qui, tanto lo fa per fare scena, io ho smesso di credergli. Dai ma ancora non hai capito? Tu ancora che gli dai retta, è ovvio che resterà”.

Davide è sicuro che Alex rimarrà per continuare il suo percorso. Dice anche che prima di fare la sceneggiata si è assicurato che la porta fosse chiusa e che se la porta fosse stata aperta avrebbe fatto finta di tirarla. È veramente molto chiaro che neanche il suo amico gli crede più. A questo punto il Belli è veramente rimasto solo, gli amici che aveva in casa si sono dissociati dai suoi teatrini. Ricordiamoci che all’inizio l’attore aveva un bel rapporto sia con Manuel che con Aldo, si definivano i tre moschettieri ma a quanto pare anche di questo non sarebbe rimasto più nulla. Aldo, più volte, ha messo in discussione i suoi comportamenti soprattutto nei riguardi della moglie.

Davide non è di certo uno che parla alle spalle, infatti appena terminata la chiacchierata con la Cipriani, si è rivolto verso Alex e gli ha detto: “Vai a fare un’altra scena davanti alla porta rossa. Prima pero’ vai di nuovo in confessionale a chiedere di bloccartela”.

Pare che anche questa amicizia, stia naufragando, infatti ad Alex è rimasta solo Soleil ma anche lei aprirà gli occhi?