GF VIP 6, confronto tra Miriana e Giacomo: "È stata una roba squallida e di cattivo gusto"

Una puntata infuocata quella andata in onda ieri sera, su Canale 5, del Grande Fratello Vip. Tantissimi i dissapori e le liti. Miriana Trevisan, showgirl, da quasi quattro mesi concorrente del reality è stata accusata duramente da più inquilini.

Il primo scontro quello avvenuto con Katia Ricciarelli. La soprano ha affermato parole poco carine nei suoi confronti riguardanti i suoi comportamenti. Nello specifico, essendo Miriana preoccupata per quello che il figlio può sentire, Katia le ha suggerito di preoccuparsi di più per quello che potrebbe vedere. La soprano ha spiegato la sua frase dicendo di averla pronunciata perchè la Trevisan si era preoccupata delle frasi che il figlio poteva sentire.

Concluso il diverbio con lei, Signorini manda in onda delle immagini, dove Giacomo e Soleil sparlano di lei. Il chirurgo amato dai Vip, ha affermato che lui sa, che dal suo ex si faceva regalare scarpe costosissime . Il tutto condito da un modo che dava molto l’impressione che stessero parlando di lei come di un’opportunista e di un’arrampicatrice.

La frase non è piaciuta a nessuno, tanto che Urtis si è scusato con lei ed anche l’ex marito Pago, a fine puntata a dichiarato che potrebbero arrivare a d azioni legali.

Terminata la puntata, Miriana e Giacomo discutono sull’avvenimento. Miriana ha detto che è stato di cattivo gusto e che non ci sarebbe stato nulla di male, ma detta in quel modo sembrava altro. La replica di Urtis: “Eravamo in puntata e stavamo parlando tra di noi. Tu che mi conosci, secondo te andavo a insinuare in puntata che tu facevi…Non l’avrei mai fatto neanche se fosse stato vero”. Miriana: “È stata una roba squallida e di cattivo gusto, non me l’aspettavo da te”.

Miriana ha anche affermato che lei non ha mai chiesto nulla a nessuno, che nella sua vita si è sudata tutto e che lei ed il suo ex marito sono persone semplici.

Ci sono tanti modi per attaccare una persona ma se proprio lo si deve fare magari farlo in modo meno squallido.