GF Vip 6, Clarissa e Tommaso si conoscevano: "Cacciato da scuola. Era fuori di testa". La risposta shock di Eletti

Le giornate stanno trascorrendo lente nella Casa del “Grande Fratello Vip” e le dinamiche non sono ancora diventate roventi tra i coinquilini, quindi è la situazione ideale per prendersi un po’ di tempo e fare le prime confessioni, anche per iniziare a instaurare rapporti più profondi tra loro.

La principessa etiope Clarissa Hailé Selassié ha rivelato di aver conosciuto il suo compagno di avventura Tommaso Eletti ai tempi della scuola. I due, quindi, frequentavano la solita scuola elementare, ma aggiunge un particolare che lascia interdetti i suoi interlocutori: “L’hanno cacciato da scuola. Era fuori di testa. Le scuole americane a Roma sono solo tre. A Tommaso l’hanno cacciato poi” , presto arriva il commento dell’incredula Soleil Sorgé: “Andavate alle elementari insieme? Ma dai che bello! Come fai a farti cacciare in terza elementare in una scuola americana poi!?”.

Eletti e la risposta che lascia senza parole

Personaggio molto controverso, Eletti ha fatto fin da subito parlare di sé per alcune sue dichiarazioni appena entrato in Casa, dapprima parlando della sua esperienza a “Temptation Island” e poi per il commento su Ainett Stephens, l’ex Gatta Nera del programma “Il Mercante in Fiera” andato in onda su Italia 1 nel 2006.

Adesso lascia di nuovo tutti a bocca aperta, quando Manila Lazzaro gli chiede: “Ma poi hai finito la scuola lì oppure te ne sei andato” e di tutta risposta Eletti racconta: “Nella scuola americana ho fatto le elementari. Poi ho cambiato quattro scuole tipo tra le medie e il liceo. Poi ho fatto la maturità a Napoli perché non mi andava di studiare”.

Insomma, sembra proprio che non appena Eletti apra bocca, ne esca materiale su materiale per infinite discussioni che verranno certamente riprese da Alfonso Signorini nella prossima diretta su Canale 5, sempre che non succeda qualcosa di eclatante nei prossimi giorni, cosa che non è tanto improbabile al “GF Vip“.