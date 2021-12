GF Vip 6, Carmen contro Soleil: ”Tu eri complice di Alex Belli”

L’ultima puntata del Grande Fratello Vip, andata in onda su Canale 5, ha messo fine al triangolo amoroso di cui si è parlato fin troppo, tra Delia Duran, Alex Belli e Soleil Sorge. L’abbandono di Alex, che poi è stata una squalifica ha gettato Soleil nella tristezza, alcuni inquilini l’hanno compresa e motivata a restare altri non credono che lei sia stata una vittima.

Tornando indietro, Alex e Soleil, inquilini della casa più spiata d’Italia, sono stati al centro del gossip per via della loro attrazione, fin da subito. Dopo aver negato più volte i due si sono dichiarati rimanendo però un pò ambigui. Alex ha dichiarato di amare sia Soleil che la moglie, Soleil di avere una persona fuori ma di amare Alex come essere umano. Insomma, nessuno dei due ha preso una decisione chiara e decisa ma la loro affinità era sempre più forte, come i baci e gli atteggiamenti. Superato, il punto di non ritorno, i due hanno continuato a navigare in questa attrazione sia mentale che fisica fin quando Soleil ha iniziato a vacillare. La ragazza ha iniziato ad accusare Alex di essere falso, il videomessaggio non ricevuto dall’attore ha fatto il resto. Alex, probabilmente si è sentito solo e senza conferme, una ragazza che all’interno della casa lo metteva in discussione ed una moglie fuori che gli faceva arrivare foto di baci con un altro.

Durante l’ultima puntata, Alex appena vede la moglie, che gli comunica che lo sta lasciando, non rispetta le regole, la va ad abbracciare, viene squalificato ed esce con lei. Lui aveva già deciso di abbandonare il reality e questa era stato motivo di litigio con Soleil. L’ex corteggiatrice, rimasta allibita e spiazzata dal comportamento dell’attore, dopo la sua uscita, scoppia in lacrime, affermando di essere stata presa in giro e di essere caduta in questo teatrino.

In casa, c’è chi è corsa a consolarla, perdonandogli i tanti attacchi viscidi, fatti un pò a tutti ed altri che non credono al suo vittimismo. I primi due a non credere che Soleil sia una vittima sono stati Miriana e Gianmaria, nemici fin dai primi giorni di reality.

Un’altra concorrente che ha espresso il suo giudizio senza remore è stata Carmen Russo: “Ma tu saresti riuscita a frenarti del tutto qua dentro nei suoi confronti? Lui voleva tenere entrambe le cose. Il bacio finale sarà stata una provocazione, ma era forte […] Secondo me tu eri vittima e anche complice. Complice perché se ora uno lo analizza era tutto chiaro fin dall’inizio. Aveva la sceneggiatura in mente. Alex ha delle mutazioni di carattere di cui è vittima lui stesso. Diciamo che è come se il suo personaggio si impossessasse completamente della sua persona”.

Carmen sostiene che lei non sia così innocente e che anche lei fosse complice del gioco di Alex. Soleil risponde che per lei era solo un’amicizia e che non avrebbe mai voluto che lui lasciasse la moglie perchè ha un uomo che l’aspetta fuori.

Ci sarebbe da chiedere a Soleil se con tutti i suoi amici ha questi atteggiamenti e se li bacia tutti con questa passione.