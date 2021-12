GF VIP 6, Biagio D’Anelli mollato dalla fidanzata

Le coppie ed i flirt al Grande Fratello Vip sono sempre piene di colpi di scena. In questa sesta edizione sono state poi molto chiacchierate. Alex Belli e Soleil Sorge, sono stati i primi ad essere al centro delle chiacchiere, poi Sophie prima con Gianmaria e adesso con Alessandro. Per Miriana Trevisan è già il secondo flirt al quale assistiamo.

La showgirl inizialmente aveva avuto un avvicinamento con Nicola Pisu che poi non è andato a buon fine. Ora la vediamo molto vicina a Biagio D’Anelli, concorrente entrato da poco.

Miriana, madre ed ex moglie di Pago in questo momento sarebbe libera di viversi qualsiasi tipo di emozione mentre Biagio no. Il ragazzo infatti, ha più volte parlato della sua relazione con Silvana Curcio, ex Miss. A quanto pare, i due avrebbero una relazione a distanza, vivendo lui all’estero e non si vedono da svariati mesi.

Biagio e Miriana, sono molto vicini non solo fisicamente e in molti dentro la casa hanno notato un forte feeling. Miriana però, è stata più volte messa in guardia nei confronti di Biagio perchè secondo alcuni starebbe giocando ed avrebbe una strategia. Un’aereo che palesava il messaggio di continuare il percorso da sola e Eva Grimaldi che entrando le ha suggerito che il ragazzo starebbe giocando.

A quanto riporta Novella 2000, la fidanzata di Biagio, non avrebbe assolutamente gradito gli atteggiamenti e le attenzioni che lui dedica a Miriana. Sembra quindi che la ragazza lo abbia lasciato.

Biagio ha affermato più volte che cederà al rapporto con Miriana solo se sarà sicuro che ci sia un futuro per loro. In questo momento però, ha anche affermato che le loro vite fuori sono inconciliabili per la sua vita all’estero. Sicuramente la fidanzata che da fuori, avrà sentito queste parole e visto gli atteggiamenti e le effusioni non sarà stata di certo contenta.

C’è però da dire che in questo modo, Biagio avrebbe la totale libertà di vivere il flirt.