L‘eliminato di questa ultima puntata del Grande Fratello Vip è stato Biagio D’Anelli e questo ha portato ad una divisione della coppia tra lui e Miriana. Ricordiamo che Miriana Trevisan è entrata al GF fin dal principio ed inizialmente aveva una lieson con Nicola Pisu. Dopo tante chiacchiere i due si sono lasciati per delle insicurezze di Miriana, che affermava di non essere presa così tanto dal giovane. Nicola invece, era molto preso dalla showgirl.

Dopo l’uscita di Nicola, la quasi cinquantenne ha visto l’entrata di Biagio come una nuova opportunità per innamorarsi. Fin da subito i due sono stati molto intimi e man man, conoscendosi, è scattato anche ul bacio. Biagio, fidanzato, ha lasciato la sua fidanzata in maniera particolare. Rivolgendosi ad una telecamere, ha spiegato che la loro storia fuori dalla casa era terminata e che voleva viversi quella con Miriana.

Anche durante la puntata di ieri, l’uomo ha rivolto delle belle parole per Miriana, le ha detto di essere molto interessato a lei e che ha voglia di conoscerla anche fuori. Miriana ed anche alcuni inquilini sono stati dubbiosi ed hanno messo in discussione i suoi comportamenti. È sembrato strano a tutti che lui avesse questo trasporto per lei fin da subito e che forse era tutta una strategia. Miriana invece, gelosa, ha dubitato perchè l’uomo era appunto impegnato e perchè non le piace quando lui scherza con le altre.

Alcuni inquilini, come Soleil, hanno attaccato anche Miriana perchè secondo loro segue sempre lo stesso clichè. Prima tenta, poi si avvicina e poi trova un pretesto per mandare tutto all’aria.

Nella puntata di ieri sera erano in nomination Miriana, Biagio e Valeria-Giacomo. Ad avere la meglio sono stati proprio Miriana e Valeria-Giacomo, Biagio ha dovuto dunque abbandonare la casa. È ovvio che in questo modo la coppia è scoppiata, non vivendo più in quella bolla tutti ci chiediamo come andrà a finire.

Sicuramente nelle prossime puntate sapremo come la situazione si evolverà.