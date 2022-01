GF VIP 6, Basciano su Sophie, è polemica: "Quando le confronti con donne…"

Le storie d’amore al Grande Fratello Vip sono sempre un pò particolari. Alessandro Basciano che fin da subito ha dichiarato di avere un interesse sia per Sophie che per Soleil ha fatto delle dichiarazioni che lasciano tantissimi dubbi sui suoi sentimenti.

Ricordiamo che dopo aver preso un sue di picche da Soleil perchè innamorata del misterioso ragazzo che la sta aspettando fuori il ragazzo si è trovato tra Sophie e Jessica Selassiè. Anche l’etiope ha dichiarato di essere interessata al bel ragazzo ma lui non ha confermato anzi ha dichiarato di non provare interesse per lei. Le sue attenzioni si sono quindi concentrate su Sophie che sembra ricambiare.

La Codegoni ha chiuso definitivamente la sua conoscenza con Gianmaria che non è mai decollata ed ha iniziato una lieson con Basciano. I due la sera di Capodanno si sono anche scambiati dei baci e tutto sembrerebbe andare bene ma il bel Basciano pare che predichi bene e razzoli male. Alessandro ha sempre rimproverato a Sophie di lasciarsi poco andare e di ricevere poche attenzioni da lei.

Le parole che hanno creato polemica non quello che dovrebbe pronunciare un ragazzo interessato anzi, diciamo che in molti hanno pensato che lui non sia realmente preso dall’ex tronista. In una chiacchierata con Gianmaria ha affermato: “Fuori è un altro discorso dai. Qui perché siamo concentrati e in pochi. L’attrazione ce l’ho avuta io e ce l’hai avuta te, perché comunque non è brutta, però… quando le confronti con donne… io quando vado in giro con quell’altra…”.

Gianmaria d’accordo con Basciano ha confermato senza ribattere le sue parole ed anche qui tanti sospetti. Ricordiamo che Antinolfi ha corteggiato in maniera pressante la bella Sophie per mesi ed ha anche affermato di provare dei sentimenti per lei. Anche in questo caso il pubblico si è chiesto come mai un ragazzo che ha provato determinate cose per mesi non abbia ribattuto alle affermazioni di Alessandro.

Il bel Basciano ha continuato: “È come quando vai al paesino e ci sta la più bella che se la tira. Poi però la porti a Milano e smette di fare la f**a. Tu hai capito cosa intendo? Ma smettessero di fare le fi**e che ci sono altre mille che sono superiori”. “Eh, poi io dico aspetta un attimo. Ridimensioniamo le cose come stanno“.

Affermazioni che lasciano tutti di stucco, visto i suoi atteggiamenti. Il ragazzo ha detto di essere preso da Sophie ed ha chiesto più volte a lei di essere più presente e di dargli più attenzioni. Ha anche dichiarato alla ragazza che vorrebbe che lei sia sua, quindi tutto ciò non torna. In molti credono che non sia realmente preso dalla ragazza ma sia solo una strategia per rimanere nella casa.

Anche Deianira Marzano, ha preso le parti di Sophie sui social, dicendo che entrambi sputano nel piatto dove hanno mangiato e che spera che lei veda e senta queste parole.

Nella puntata di questa sera forse, gli autori decideranno di far vedere tutto questo a Sophie e magari la maschera cadrà a qualcuno.