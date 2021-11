L’entrata di Delia Duran, moglie di Alex Belli, nella Casa del Grande Fratello Vip 6 era nell’aria da un po’ di tempo, da quando cioè le coccole tra il marito e la bella Soleil Sorge si sono fatte più frequenti e soprattutto più compromettenti. La scorsa puntata Delia aveva fatto recapitare al marito una lettera nella quale si diceva delusa dal suo comportamento ma ancora molto innamorata e disposta a perdonarlo.

Ma Alex non è sembrato particolarmente colpito dalla cosa e soprattutto non ha modificato il suo rapporto con la Sorge. E così stasera Delia entrerà effettivamente nella Casa per avere un confronto faccia a faccia con lui e anche, pare, per affrontare Soleil. La modella e influencer italo-americana, infatti, è la rivale più temibile di Delia, e non ha alcuna intenzione di farsi da parte.

GF Vip, puntata 5 novembre 2021: Alex Belli sotto accusa, nuova eliminazione

Alex Belli sarà al centro dell’attenzione anche per via dell’accesa discussione avuta con Aldo Montano dopo la scorsa puntata del GF Vip nella quale si erano affrontati a muso duro. I due si confronteranno nuovamente in diretta e verranno mostrate le scene del litigio avvenuto in giardino, quando lo schermitore ha letteralmente messo le massi addosso all’attore: ovviamente non l’ha picchiato, ma le pacche sulle spalle e sulle braccia sono parse tutt’altro che amichevoli, anzi.

L’aggressività di Montano, però, ha trovato piena giustificazione sui social, dove la maggior parte degli utenti considera Alex un vero e proprio provocatore. Non si sa invece se verrà affrontata la questione della battutaccia di Alex su Manuel Bortuzzo, per la quale il web chiede a gran voce la squalifica dell’attore.

Ci sarà poi l’eliminazione di un concorrente tra i nominati Jo Squillo, Soleil Sorge, Gianmaria Antinolfi e Nicola Pisu. Per finire, tornerà in Casa Iva Zanicchi, che si confronterà nuovamente con Giucas Casella sulla passione che un tempo lui nutriva per la cantante, che considerava il suo sogno proibito.