GF VIP 6, anticipata al 7 gennaio la puntata, forse per i provvedimenti in arrivo

Nelle ultime settimane, il Grande Fratello Vip, è andato in onda di lunedì, eliminando così la doppia puntata che in questi tre mesi è andata in onda di venerdì. In teoria anche per questa settimana la situazione doveva essere la stessa ed invece il palinsesto Mediaset cambia ed il GF torna anche venerdì 7 gennaio.

Il motivo di questo cambio repentino di palinsesto potrebbe essere legato alle tante discussioni ed uscite infelici che abbiamo visto in questi ultimi giorni. Il popolo del web, infatti, si è scagliato contro Katia Ricciarelli ed in molti chiedono la squalifica per le frasi razziste da lei pronunciate.

La soprano non ha solo dato della scimmietta a lulù Selassiè ma le ha anche detto di andare a studiare al suo paese. Il termine scimmia era stato già fatto passare alla collega Soleil, che dovette chiedere scusa in diretta senza però ricevere provvedimenti. Anche Lulù Selassiè non ci è andata cauta, infatti anche lei ha offeso con parole poco carine sia Katia che Soleil.

Un’altra questione spinosa potrebbe essere legata a ciò che riguarda Miriana Trevisan. La showgirl, come abbiamo visto nella scorsa puntata è stata prima denigrata come madre dalla Ricciarelli e poi additata da Urtis come approfittatrice. Nello specifico Urtis, durante una chiacchierata con Soleil, ha detto che la donna si fa regalare scarpe costosissime con un modo che non lascia perplessità. Il tono ed il modo utilizzato da Urtis indica che la donna è un’arrampicatrice e un’approfittatrice. L’ex marito, Pago, al termine della scorsa puntata ha affermato che avrebbe dato tutto in mano ai suoi legali ed in caso avrebbe percorso vie legali per il bene del loro figlio.

Sicuramente una puntata infuocata, quella che abbiamo visto lunedì scorso e gli animi della casa non sembrano essersi placati. Le donne, soprattutto, sono veramente agguerrite ed è partita una diatriba tra due gruppi.

Il teoria il Grande Fratello è un esperimento sociale, dove i concorrenti vengono messi a nudo per mostrare le loro più profonde intimità ma in questo caso, sta entrando nelle case degli italiani un messaggio completamente diverso. Negli anni scorsi, chi sbagliava, veniva punito, vediamo se la prossima puntata verrano presi giusti provvedimenti.