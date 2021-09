GF Vip 6, Amedeo Goria fa una rivelazione notturna: "Signorini mi ha detto di farlo"

Nella Casa del “Grande Fratello Vip” il comportamento di Amedeo Goria nei confronti di Ainett Stephens sta facendo molto discutere. Il giornalista, infatti, si è molto avvicinato all’ex Gatta Nera con massaggi e carezze troppo audaci e soprattutto non richiesti che gli hanno causato un mare di critiche sul web e non solo.

La goccia che ha fatto traboccare il vaso è stato quando Goria si è cambiato gli slip nel letto accanto a Ainett, con la vippona completamente ignara di quello che stava accadendo. In difesa dell’uomo sono scese in campo sia la figlia Guenda e la compagna Vera Miales. La prima ha chiesto di abbassare i toni e minimizzato ciò che stava facendo il padre, mentre la seconda ha attaccato la Stephens facendo notare le sue continue provocazioni: “Ainett Stephens si deve vergognare perché sta usando una persona di 67 anni, pur di restare in gioco”.

L’argomento è stato ripreso anche nella diretta del reality show andata in onda ieri sera 20 settembre su Canale 5, quando il conduttore Alfonso Signorini ha chiesto a Goria di darsi una calmata e cambiare atteggiamento nei confronti della sua compagna di avventura: “La seduzione è un gioco meraviglioso ma deve sempre fare i conti con il rispetto“.

Goria ha avuto una reazione molto forte a queste bacchettate, e ha voluto precisare che non ha per nulla gradito l’immagine che è stata data della sua persona, affermando a chiare lettere che nella Casa lui si è speso anche affrontando argomenti di cultura e di spessore. Il suo carattere “affettuoso” lo ha portato a elargire smancerie nei confronti delle ragazze della casa, ma sempre senza malizia.

GF Vip 6, la rivelazione di Amedeo Goria

Il suo disappunto non è terminato con la fine della discussione e, infatti, durante la notte si è sfogato con Aldo Montano e ha fatto una rivelazione proprio su Alfonso Signorini, così come riporta il sito trashblog.it: “Signorini stesso mi ha detto “noi siamo contenti se tu fai il seduttore, il corteggiatore”. E io ho fatto il corteggiatore con lei…”.

Secondo queste dichiarazioni sembrerebbe che l’atteggiamento di Goria derivi, quindi, da una specie di “consiglio” su come si sarebbe dovuto comportare una volta entrato in Casa. Vedremo se nella prossima diretta il padrone di Casa deciderà di chiarire questo punto.