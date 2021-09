GF Vip 6, Alfonso Signorini smaschera Raffaella Fico: "Ha mentito per entrare"

La nuova edizione del “Grande Fratello Vip” è appena iniziata e già fa molto discutere. A parlare ora è proprio il conduttore, Alfonso Signorini, che durante una puntata di “Casa Chi” condotta da Rosalinda Cannavò, ha rivelato un particolare su Raffaella Fico che ha lasciato tutti interdetti.

In pratica il direttore del settimanale “Chi” ha dichiarato che la bella showgirl avrebbe mentito per riuscire ad entrare più facilmente nella Casa. Una dichiarazione forte che sarà quasi sicuramente ripresa durante la diretta di venerdì, ma vediamo meglio di cosa si tratta.

Alfonso Signorini e la rivelazione su Raffaella Fico

La Fico, appena entrata in Casa, ha confessato di essere fidanzata, ma Signorini svela un particolare che potrebbe metterla in difficoltà: “Raffaella Fico ci aveva detto di essere single, ma è fidanzata da un mese” continua poi spiegando che il suo compagno sarebbe Piero Neri residente a Forte dei Marmi e, a quanto pare, molto abbiente.

La loro storia sarebbe iniziata un mese fa, come racconta lo stesso Signorini, e il motivo per cui la Fico avrebbe tenuto nascosto questa sua situazione sentimentale è presto spiegato: “Perché magari ha pensato che dicendolo aveva più possibilità di entrare in quella Casa. Da single magari vieni presa perché si possono instaurare relazioni amorose e dinamiche di corteggiamento, ma fa niente“.

Insomma, stando alle parole del conduttore, pare che la Fico abbia usato questa piccola strategia per avere una chance in più di entrare nella Casa più spiata d’Italia. Non le sarà nemmeno dispiaciuto l’attacco di Soleil Sorgé avvenuto già nella prima puntata, quando l’ex di Onestini l’ha nominata e insultata in diretta, attirando l’attenzione su di lei.

Infine Signorini descrive la Casa di questa edizione come “un quadro con diverse tinte“, facendo riferimento alla vasta gamma di personalità presenti nel reality: “C’è la storia di Katia Ricciarelli, di Manuel Bortuzzo, di Aldo Montano, di Amedeo Goria che è scatenatissimo ed ovviamente ci sono le Princesses, la quota coatta è salva”, sembra proprio che ne vedremo delle belle.