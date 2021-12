GF Vip 6, Alex e Soleil ai ferri corti: “Sei un fake, urla alla cretina di tua moglie”

Se è un teatrino o meno, nessuno la sa, ma di certo il triangolo amoroso che si è creato al Grande Fratello Vip, non ci da pace. Oggi, non solo c’è stato un bacio tra Soleil Sorge ed AlexBelli ma i due hanno anche avuto una forte discussione.

Ricordiamo che la lieson va avanti ormai, da tre mesi. e le incursioni di Delia, moglie di Alex, non hanno cambiato le carte in tavola. Inizialmente i due hanno sempre negato, parlando di chimica artistica ma poi, non potevo più trattenere le loro emozioni, si sono dichiarati. Alex, ha affermato di amare sia l’inquilina che la moglie.

Sono ormai settimane che di Delia non c’è traccia, dopo l’ultimo intervento in cui sembrava aver risolto la questione, non è più entrata nella questione. A quanto si dice, Delia sarà presente nella puntata di questa sera, anche perchè la situazione è ormai degenerata.

Oggi, i due concorrenti si sono scambiati anche un lungo bacio passionale, davanti a tutti gli inquilini della casa. I due però, sono stati anche i protagonisti di un acceso diverbio. Alex, avrebbe deciso di abbandonare la casa ed ha riferito a Soleil, che questa sera, lo dirà in puntata. Soleil non ha di certo preso bene questa notizia, gli ha rinfacciato di averglielo detto solo all’ultimo, nonostante lo avesse deciso da giorni.

Belli risponde dicendo che ha dei problemi e che la sua priorità non è stare in casa. Soleil ha risposto: “Hai continuato a dire ‘resto’, ‘me ne vado’, ‘resto’, ‘me ne vado’, hai mai preso in considerazione l’idea che tu mi stessi condizionando? Hai sempre giocato con me, pensavo di credere alla tua verità, ma non sei stato sincero con me”.

Soleil quindi lo accusa di non essere stato vero e di averla presa in giro. Allora Alex alza i toni per confermare la sua tesi e Soleil, sentitasi attaccata, dice: “Le urla le vai a portare a quella cretina di tua moglie ed alla tua vita, addio motherf*cker”.

L’attore le dice che è una stronza, che non ha capito nulla di lui e che ha un cuore d’oro ma fa vedere solo la sua stronzaggine. La ragazza prontamente risponde: “Sei un fake”.

Che Alex abbandonerà la casa non è sicuro, considerando quanto ami stare al centro dell’attenzione è un pò difficile che lo faccia. Vedremo però. cosa accadrà con la moglie anche perchè nessuno dei suoi familiari ha risposto alle sue chiamate.