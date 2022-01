GF VIP 6, Alex e Delia scintille in prima serata, abbandonano il programma

Ormai Alex Belli è uno dei protagonisti principali del Grande Fratello Vip. Anche dopo la sua uscita, lui continua a far parlare di sé, non solo intervenendo in studio ma anche creando ancora dinamiche tra lui, Delia e Soleil.

Ricordiamo che fin dall’inizio del programma Soleil e Alex hanno avuto un forte legame, prima chiamato amicizia e poi dichiarando sentimenti più forti. Tra i due c’è stato anche una forte attrazione fisica come si evince dai baci che si sono scambiati. La situazione è degenarata e Delia ha deciso di entrare per lasciare il marito. L’attore ha poi deciso di abbandonare la casa per seguire e riconquistare la moglie. Da quanto si è detto ieri sera, Delia non solo entrerà nel reality ma tra i due c’è un momento di pausa.

Durante la puntata si sono attaccati vivacemente ed alla fine nessuno dei due voleva intervenire in studio. Delia, dall’hotel in cui sta facendo la quarantena, non ha più voluto collegarsi ed Alex successivamente è entrato per spiegare che visto che la moglie aveva preso questa decisione lui pensava di non entrare in studio.

Il motivo di questo litigio sarebbe l’attenzione che Alex continua a dare a Soleil. Il Belli che, uscito dalla casa, aveva dichiarato di voler stare con la moglie, in queste settimane non ha mai perso tempo nell’essere schierato e nel voler prendere le difese di Soleil.

Più volte ha scritto dei post dai suoi account social ed è anche intervenuto contro Alessandro, dicendo a Soleil che doveva stare attenta. Infatti, inizialmente, lui aveva, oltre a Sophie, una preferenza per Soleil che però non è mai sbocciata. L'attore che sembrava ingelosito da questa situazione è intervenuto attaccando in maniera netta il ragazzo.

Tutti questi comportamenti che fanno pensare ad un forte interessamento nei confronti di Soleil hanno fatto molto arrabbiare Delia. Venerdì assisteremo alla sua entrata e sicuramente ne vedremo delle belle.