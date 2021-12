GF Vip 6, Alex Belli, una furia contro il GF: “Questo gioco di M andate tutti a F”

Nell’ultima puntata del Grande Fratello Vip, Alfonso Signorini ha comunicato agli inquilini della casa che il reality show sarebbe terminato il 14 marzo. Alfonso ha suggerito a tutti di pensare bene se rimanere fino alla fine o uscire prima. Nella prossima puntata dovranno comunicare la loro decisione e c’è chi vive una crisi proprio perchè la data della fine è molto lontana.

In merito a questo, i ragazzi hanno ricevuto il videomessaggio dei loro cari, supportandoli in questa decisione e chiedendo loro di fare la scelta liberamente. Iniziando da Manila Nazzaro, che ha ricevuto il messaggio dal suo amato Lorenzo, Giucas dal figlio, Carmen Russo dalla figlia e dal marito Enzo Paolo. Per Davide Silvestri ha parlato la fidanzata, per Manuel Bortuzzo il padre ed il fratello, per Sophie Codegoni i genitori. Aldo Montano ha ascoltato le parole della sorella e della nipote, Miriana dell’ex marito Pago e del figlio, Soleil della madre. Per Gianmaria Antinolfi il fratello, per la Cipriani il fidanzato, per Katia un amico, per le sorelle Selassiè c’era Clarissa.

Tutti gli amici ed i parenti hanno affermato la stessa cosa, devono essere liberi di decidere in piena tranquillità, alcuni si sono anche sbilanciati dicendo di continuare il percorso. L’unico rimasto però, senza vedere un suo amico o parente, è stato Alex Belli.

Ricordiamo che il percorso di Alex è stato molto particolare, infatti il legame con Soleil è sempre più intenso. Nelle settimane ne abbiamo viste di tutti i colori, prima la moglie Delia che attacca Soleil, i due che negavano parlando di amicizia, poi la dichiarazione d’amore per entrambe. Ora siamo al punto in cui, Delia non si è fatta più viva ma sono arrivate delle foto che ritraggono lei ed un uomo in atteggiamenti intimi. Già nell’ultima puntata, l’attore era apparso un pò scosso nel vedere queste foto ma non per gelosia ma perchè le riteneva false. Secondo lui la moglie sta facendo questo gioco per riportarlo a se ma lui pensa che questi atteggiamenti non lo rappresentano.

Dopo la visione di questi video e dopo aver capito che per lui non ci sarebbe stato nessun videomessaggio, Alex scoppia. Furioso va verso la porta rossa, cerca di aprirla in maniera bruta e dice: “Apritemi sta porta, vaffanc*lo, non me ne frega un c*zzo di questo gioco di m*rda! Apritemi c*zzo! Non sono scenate me ne vado a f*nculo!”.

Alex ha preso malissimo questa assenza, forse avrà pensato che i suoi comportamenti nella casa, abbiano feriti la sua famiglia ed i suoi amici. Avrà pensato che nessuno, delle sue persone care, avrà voluto mandargli il videomessaggio. Forse pensa che con i suoi atteggiamenti ha perso tutti.

Vedremo se era solo un gioco del GF, oppure se realmente i suoi cari abbiano voluto palesare il loro distacco dai suoi comportamenti.