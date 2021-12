GF Vip 6, Alex Belli sulla moglie Delia: " se mi lascia, amen…"

I colpi di scena, nel triangolo amoroso del Grande Fratello Vip, non mancano di certo. Alex Belli, Delia Duran e Soleil Sorge non smettono di darci pettegolezzi.

Riepilogando. L’attrazione e la chimica tra Alex e Soleil, inquilini della casa più spiata d’Italia, è stata chiara fin da subito. I due hanno più volte smentito parlando di amicizia e di chimica artistica. Poi la svolta, Alex si dichiara e dice di amare sia la moglie, che la compagan di reality.

Più volte, Alfonso Signorini, presentatore del reality, ha chiamato in causa i due cercando di capire cosa ci fosse realmente tra loro. Anche Delia, moglie di Alex è intervenuta più volte nel programma, attaccando Soleil e cercando dei chiarimenti che sembravano essere arrivati ma poi le carte in tavola sono cambiate di nuovo. Dopo la dichiarazione di Alex sul suo amore per entrambe, Delia non ha più rilasciato dichiarazioni. Diciamo che il silenzio di Delia potrebbe significare tante cose ma ancora non sappiamo cosa ne pensa lei di tutto questo.

Ieri sera, durante la puntata del GF Vip, Alex ha avuto un momento di crisi, infatti si è reso conto di aver oltrepassato la soglia con Soleil e aveva avuto l’idea di uscire per risolvere la questione. Alfonso, lo ha chiamato nel confessionale, dove Alex, ha ammesso i suoi sentimenti e le sue sensazioni.

Finita la puntata però, Alex si libera di alcuni pensieri: “Se usciti da qui io trovo una situazione che è irrisolvibile allora dirò ‘questa cosa del GF Vip ci ha messo davanti ad una prova e non siamo stati abbastanza forti, ne prendo atto e vado avanti’. Non finisce il mondo”. Ha anche aggiunto “Se non riesco a risolvere con Delia? Va bene amen“.

L’attore aggiunge anche che non sarebbe la prima volta per lui, perchè ha già un matrimonio fallito alle spalle e saprebbe come gestire la situazione. Dice che si butterebbe a capo fitto nel lavoro e metterebbe in discussione tutto ciò che ha costruito con Delia.

I pareri del pubblico sono discortanti. Alcuni capiscono i sentimenti di Alex, altri si chiedono come possa amare due donne e come pensa che sua moglie possa accettarlo.

A tutto questo manca un tassello mancante fondamentale, il parere di Delia.