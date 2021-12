GF Vip 6, Alex Belli su Delia Duran : “Lei è peggio di me. A lei piace Soleil "

Il triangolo più infuocato del Grande Fratello Vip, ci lascia spesso a bocca aperta. I colpi di scena in queste settimane sono stati tanti ed anche questa volta volta, Alex, racconta di un rapporto con la moglie molto particolare.

Facciamo un passo indietro. Tra Alex Belli e Soleil Sorge c’è sicuramente una forte chimica chimica. Fin da subito il loro legame è stato chiaro ed i due inquilini della casa si sono sempre difesi parlando di amicizia. La moglie di Alex, Delia, è intervenuta più volte per attaccare Soleil e capire cosa ci fosse realmente tra i due. Delia, da moglie gelosa che attaccata la rivale ora è passata ad uno strano silenzio e tutti stiamo aspettando di sapere cosa ne pensa degli ultimi avvenimenti.

Da quando Alex ha dichiarato di amare entrambe, Delia non è più intervenuta e nessuno sa come può aver preso questo comportamento del marito. Dobbiamo anche dire che i sentimenti sembrano essere chiari ma c’è sempre un certo caos in questa storia, perchè Soleil dice di essere innamorata di un uomo misterioso che la starebbe aspettando fuori. E’ ovvio che a questo punto siamo tutti curiosi di sapere come andrà a finire, se Delia accetterà che il marito ami anche un’altra donna e se l’uomo di Soleil sarà rimasto ad aspettarla anche dopo aver visto e sentito certe cose.

Alex, andato in crisi, si è sfogato con Giacomo Urtis, chirurgo dei vip che sarebbe anche amico di Delia: ” “Delia capirà tutto è una apertissima lo so bene. La conosco da tanto. Non è una donna chiusa di un paesino. Sì il general public non può capire molte cose. […]Delia capirà tutto, sono convinto di questo. […] Sei matto Giacomo? Se parli di coppie aperte qui la gente ti prende per pazzo. […] A lei Soleil piace e io lo so.[…] Tesoro Delia è avanti anni luce “

Secondo Alex, la moglie sarebbe una donna di larghe vedute, avanti anni luce e molto aperta, quindi dovrebbe comprendere la situazione. Sempre secondo lui, quando è entrata al GF, ed ha fatto una scenata, l’ha fatto perchè mal consigliata. Dice anche che il pubblico generalista non lo capirà mai e che non si può parlare di coppie aperte. Ha anche raccontato che con la sua amica Stella, c’è un forte rapporto, hanno anche dormito insieme tutti e tre. Afferma di aver sposato Delia proprio per questo, per la sua apertura mentale ed è sicuro nel dire che lei sarebbe anche peggio di lui.

Dopo questo discorso di Alex, potremmo pensare che siamo di fronte ad una coppia aperta e per questo Delia non è arrabbiata per i suoi comportamenti. La domanda che tutti ci staremo facendo è: la vera Delia è quella arrabbiata che da della ‘gatta morta ‘ a Soleil oppure quella che descrive Alex?