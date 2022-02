Proprio nel giorno di San Valentino, quello che per antonomasia è il giorno degli innamorati, Alfonso Signorini ha annunciato il provvisorio rientro di Alex Belli nella casa più spiata dagli italiani, allo scopo di riconquistare sua moglie, Delia Duran.

Ma sin da quando l’ex vippone ha varcato la porta rossa, il suo ritorno non è stato visto proprio di buon occhio dagli altri concorrenti e, proprio in queste ore, l’attore è stato il protagonista di un gesto che ha suscitato il finimondo al GF Vip 6 e tra i telespettatori.

Cosa è accaduto

Il bell’Alex fresco di rientro in casa, si è rivolto a Delia con queste parole: “Sono venuto qua non per dirti cose sbagliate o farti critiche. Voglio solo farti ragionare, dov’è finita la Delia che conosco io? La donna elegante, tutta di un pezzo, che non si fa manipolare, o non cambia idea, per cosa? Stai mettendo in dubbio quello che siamo stati, non hai mai parlato bene di noi, per cosa? Per il nulla”.

Nella stiva della love boat, dove gli amori sbocciati tra le mura del GF possono decantare tutti i loro sentimenti, sotto gli occhi di mille telecamere, l’attore e la modella venezuelana si sono baciati e poco dopo si sono chiusi nel bagno. Cosa è successo? E’ stata la stessa Delia a rivelare a Lulù Selassiè di aver fatto l’amore con il marito.

Pace fatta, dunque, ma per poco, dato che in mattinata, poco prima che i Vipponi si svegliassero, Alex Belli, che fino a quel momento era apparso distante dalla sua “amica speciale” Soleil Sorge, si è avvicinato nuovamente all’influencer, infilandosi nel suo letto e scoppiando a piangere, mentre lei lo ha stretto in un lungo abbraccio.

“Di bello di positivo non mi viene mai riconosciuto niente. L’unica cosa che mi aveva fatto star bene era quella verità di amicizia, quel rapporto che avevamo noi e adesso non possiamo averlo e quindi basta adesso mi sento sola. Tu sei qua per recuperare il tuo rapporto. Tu stai lì a mettere lo smalto a Delia. Mi baso su quello che vedo e che sento sei assente come se non ci fossi. Mi sarei aspettata di passare del tempo insieme di scherzare, di ridere, di chiacchierare. E mi sento stupida perché mi manca giocare insieme”, ha detto Soleil all’attore, che ha così controbattuto: “Ti ringrazio, perché sei l’unica cosa positiva che arrivava da questa casa. Eri tu Sole”.

Da qui l’inevitabile incazzatura di Deliae l‘inevitabile lite tra i tre. Cosa accadrà nelle prossime ore? Staremo a vedere. Una cosa è certa: l’arrivo di Alex, squalificato per non aver rispettato le distanze di sicurezza previste dalla normativa anti-Covid nel confronto con sua moglie, non è stata vista di buon occhio neppure dai telespettatori che sui social hanno commentato: “Che schifezza. Vogliono divertirsi di nuovo alle spalle di Delia. Che pagliacci”, “Vergognosi, un vero squallore”.