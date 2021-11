GF Vip 6, Alex Belli si arrende a Soleil: "Vorrei fuggire da te, ma è tardi"

Durante la diretta del “Grande Fratello Vip” andata in onda ieri sera 29 novembre, tra Alex Belli e Soleil Sorgé ci sono stati momenti di forte tensione. L’ex corteggiatrice di “Uomini e Donne” si è mostrata molto contrariata dopo aver ascoltato Belli dichiarare di non essere frenato dalle telecamere e tra i due si è creata molta tensione.

Finita la diretta si sono ritirati in sauna e hanno parlato a lungo di ciò che stanno vivendo e proprio allora l’attore di “Centovetrine” non è riuscito a nascondere ciò che prova per Soleil, confessando finalmente i suoi veri sentimenti e lasciando tutti senza parole.

GF Vip, Alex Belli confessa i suoi sentimenti a Soleil

“Lascia andare il tuo cuoricino tesoro. […] Il problema ce l’abbiamo qua dentro noi due, ok? Non lo chiamiamo problema, diciamo che tra noi c’è stata una complicazione. Certamente non era una cosa che avevamo programmato” ha confessato Belli, così come riporta il sito Biccy.it. Parole che i fan della coppia stavano aspettando da diverso tempo, ma che solo ora Alex ha avuto il coraggio di pronunciare.

“Nessuno dei due quando siamo entrati pensava che potesse nascere una cosa così forte. Quando tu ti allontani mi manca la terra da sotto i piedi e sto male capisci? Allo stesso tempo vorrei fuggire da te, ma non riesco. L’altro giorno mentre guardavo i tuoi occhi mi è arrivata una scossa” una dichiarazione in piena regola che fa cadere il velo da quella che fino ad ora era stata descritta come un’amicizia speciale, ma che da questo momento ha preso la forma di un sentimento forte e sincero.

“Però fidati che sono onesto con te. Vogliono la verità? Pensavo di poterti gestire, ma non ce la faccio. Ho nascosto tutto per questo periodo. Scherzavamo non sapendo che tutto questo poteva scapparci di mano” Alex è in piena crisi, al punto di pensare addirittura di lasciare la Casa e allontanarsi da lei, ma anche questa eventualità non sembra essere la soluzione giusta perché ormai le cose tra loro hanno un’intensità tale da non riuscire a stare lontani.

Belli è ben consapevole di ciò che provocherà tutto questo, ma allo stesso tempo non può far altro che arrendersi di fronte a ciò che prova: “E io ripeto che non riesco più a gestire la nostra cosa che abbiamo. Maledetta che non sei altra.Ti assicuro che è tutta colpa di Katia. Lei ci ha tirato questa cosa, l’ha tirata fuori. Tutto è iniziato con la Turandot e quel bacio nostro. Era destino, ha cambiato i personaggi e per questo c’è stato il bacio”.