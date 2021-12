GF Vip 6, Alex Belli ‘"notte bellissima con Soleil", la confessione

Non c’è pace per la coppia del ‘Grande Fratello Vip’, Alex Belli e Soleil Sorge. Da mesi ormai il loro triangolo, con la moglie di lui, Delia Duran, ci ha fatto vivere tanti colpi di scena. Questa volta però Alex ha cambiato completamente registro infatti dopo una furiosa lite con Soleil ha raccontato di una notte pacificatrice.

Faciamo un rewind della storia. Alex e Soleil si conoscono al ‘Grande Fratello Vip’, scatta subito una certa alchimia che non passa inosservata ne al pubblico ne alla moglie Delia. Più volte i due si sono giustificati dicendo che tra i due c’era solamente amicizia e chimica artistica. Delia è intervenuta più volte in casa per attaccare Soleil e per avere un confronto. Con il confronto che abbiamo visto la scorsa settimana, sembrava che tutto si fosse risolto ma invece a quanto pare . la chimica artistica di cui parla Belli, ha avuto la meglio. Durante la messa in scena della ‘Turandot’ i due si sarebbero scambiati un bacio molto intenso e passionale.

La svolta avviene quando al termine dell’ultima puntata, Alex si dichiara a Soleil. Le sue parole sono chiare lui prova amore per la ragazza. Soleil però, ieri, ha avuto alcuni dubbi sul comportamento di Alex. Hanno anche litigato per questo. La concorrente del reality lo ha accusato di essere esaltata e di voler stare sempre al centro della scena. Ha messo anche in dubbio la veridicità dei sentimenti di Alex, portando alla luce il dubbio che lui e la moglie possano aver architettato un teatrino. Tra i due c’è stata un forte lite che però sembra essersi risolta.

Al risveglio di oggi, infatti, Alex parlando con Biagio dice: “Abbiamo fatto una notte bellissima”. Questa frase la dice lunga su quello che sarebbe potuto essere successo ma le telecamere del reality sono sempre accese. Alex continua; “Siamo arrivati insieme a una conclusione. Nel mondo c’è tanto odio, tanta cattiveria. Noi non ci dobbiamo vergognare perché ci stimiamo, ci amiamo, ci vogliamo bene. Bisogna vergognarsi quando ci odiamo, quando l’essere umano genera sentimenti brutti. Ma quando ci sono sentimenti belli, noi del nostro amore non dobbiamo aver paura”.

Le parole di Alex non lasciano dubbi, il sentimento per Soleil c’è e sarebbe amore. Crede anche di essere nel giusto perchè se il sentimento è vero e sincero non si fa nulla di male. Il pubblico è ormai senza parole ed in molti pensano che sia un teatrino venuto male. Attendiamo con ansia la puntata di venerdì per vedere quale sarà la prossima mossa di Delia.