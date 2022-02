GF Vip 6, Alex Belli mette un punto con Delia Duran: "Cambio le regole del gioco"

Cambio di rotta per Alex Belli e Delia Duran: dopo aver cercato di spiegare le regole della loro unione che per molti è sembrata per certi versi incomprensibile, ora arriva un nuovo ribaltone. Niente triangoli amorosi, “amicizie artistiche” e amore libero, Belli infatti ha deciso in queste ore di tornare sui suoi passi con Delia Duran.

La donna, portata all’estrema esasperazione dal marito che non sembrava voler abbandonare definitivamente il rapporto con Soleil Sorgé, ora ha davanti un “Man” del tutto nuovo che le chiede l’esclusività e, quindi, di lasciarsi alle spalle i manage a trois che fino a quel momento erano pane quotidiano nella loro coppia.

Alex Belli e Delia Duran: il ritorno ad un amore esclusivo

Ritorna la voglia per Belli di vivere un amore “esclusivo”, come quello vissuto dalla maggior parte delle persone che li seguono da casa, un amore che non permette a nessun altro di entrare nella loro relazione, sia sul piano fisico che su quello mentale.

“Sì son geloso di te, tanto, sono un gelosone. Sono tanto geloso e allora cambiamo tutte le carte e le regole. Allora io ti dico che le carte le cambiamo, io ti dico che adesso le nuove regole si chiamano ‘esclusività” , tutto da rifare quindi, tra la delusione di chi sperava di assistere alla messa in pratica di quell'”amore libero” che aveva incuriosito anche gli amanti più tradizionalisti.

Poco tempo fa, Delia ha rivelato di aver “regalato” al marito un momento di passione con la sua migliore amica, questo per far capire quanto la libertà di amare chiunque per loro fosse fondamentale: “Il giorno del suo compleanno gli ho portato anche una mia amica. Io sono fatta così. Mi piacciono le donne. Lo posso dire, senza pudore. È normale questa cosa. Per farti capire come mai eravamo complici, come mai eravamo una coppia che nessuno poteva combattere”. Ora le cose sembrano prendere una piega nuova e vedremo anche come verrà vissuta questa decisione da Soleil che, invece, sembra essere ancora molto presa da “quell’amicizia” con Belli che ha sempre difeso con le unghie e con i denti.