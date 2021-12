GF VIP 6, Alex Belli lascia dei biglietti per Soleil

L’uscita di ieri sera, di Alex Belli, dal Grande Fratello Vip, è stato un vero colpo di scena. L’attore ha infranto le regole ed è andato ad abbracciare la moglie, essendo così squalificato dal gioco ma nella casa c’è ancora traccia di lui.

Ieri sera, durante la puntata del GF abbiamo assistito alla fine del triangolo amoroso più chiacchierato di sempre. Il Belli è uscito con la moglie Delia, abbandonando così Soleil. La moglie, che era entrata per avere un confronto con lui si dice schifata dei suoi atteggiamenti e gli comunica che la loro storia è finita. L’attore, va verso la moglie e l’abbraccia, infrangendo così le regole del distanziamento e venendo squalificato. Quello che dobbiamo dire però, è che aveva già deciso di abbandonare il reality, e questa notizia nelle ore precedenti al programma, lo aveva fatto litigare con Soleil.

L’ex corteggiatrice, sentendosi presa in giro non reagisce bene all’abbandono dell’attore e dice a lui che ha sempre giocato e alla moglie che dovrebbe preoccuparsi delle parole che ha detto sul mettere in discussione il matrimonio. Ricorderemo tutti, infatti, che la chimica tra i due è stata chiara fin da subito. Prima la chimavano chimica artistica poi però le dichiarazioni di Alex non hanno lasciato dubbi, infatti ha detto di essere innamorato di entrambe. Baci appassionati, effusioni sotto le lenzuola, parole d’amore, effettivamente di fronte a tutto questo qualsiasi moglie avrebbe perso la pazienza e la fiducia.

Il Belli ha ribadito più volte che loro sono una coppia aperta e allora tutti ci chiediamo da dove viene la gelosia di Delia. Soleil invece, nelle ore successive al programma è stata molto male, probabilmente i sentimenti che nutriva per l’attore erano veri.

Oltretutto il Belli, prima della puntata, aveva lasciato una lettera a Soleil che lei ha potuto leggere solo a fine puntata che ha dato il via ad una caccia al tesoro. Soleil adirata per questo ha detto:“Se era qui questo biglietto significa che aveva premeditato tutto? Una caccia al tesoro! Il secondo bigliettino dietro la foto di Dayane Mello, addirittura qui che s*ronzo”.

Non trovando il secondo biglietto, la ragazza si mette l’anima in pace e termina così la ricerca. Le parole però, nei confronti dell’attore sono state molto dure: “Se aveva qualcosa di sensato poteva dirlo. Questa è una ridicolissima caccia al tesoro che non ho intenzione di fare, secondo voi dovrei stare a cercare dei bigliettini sparsi per casa di una canzone che aveva scritto? Ma stai bene? Are you ok? Todo bien tio? L’ultimo bigliettino non lo trovo ma non ho voglia di cercarlo, fa niente. Alex lo sapeva stamattina mi ha detto ‘voglio fare un colpo di scena’. Eccolo. Che schifo”.

Soleil conferma che Alex, aveva premeditato tutto, mettendo in discussione il loro percorso insieme perchè secondo lei era tutto finto e preparato a tavolino. Questa è stata l’idea di gran parte del pubblico ed effettivamente molte cose di questa storia non quadrano.