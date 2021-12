GF Vip 6, Alex Belli dopo la comunicazione: "Resto al GF Vip e lascio Delia Duran”

Ieri sera, al Grande Fratello Vip, gli inquilini hanno scoperto che la data finale del reality show sarà il 14 marzo. Ci sarebbero ancora, altri tre mesi, quindi Signorini suggerisce ai Vip di pensare a cosa vorranno fare, se uscire o rimanere.

Riepilogando la questione sul triangolo amoroso, ricorderete tutti che tra Alex Belli e Soleil Sorge fin da subito è scattato un rapporto molto intenso. I due, che più volte hanno negato, parlando di chimica artistica, alla fine sono usciti allo scoperto ed hanno palesato i loro sentimenti. Pare, che il bacio della Turandot, sia stato fatale e che li abbia spinti a confessare di provare sentimenti l’uno per l’altra. Alex ha affermato di amare sia Soleil che la moglie Delia, ed anche Soleil ha confermato i sentimenti per l’attore. Delia, che era entrata più volte per attaccare Soleil, da li, è caduta in un silenzio ispiegabile.

Non abbiamo avuto più notizie della moglie dell’attore ma le foto che hanno mostrato ieri sera, sono sicuramente sinonimo di qualcosa. Durante la diretta infatti, Signorini ha mostrato ad Alex le foto di Delia in atteggiamenti intimi con un uomo a lui sconosciuto. L’attore di centovetrine si è detto molto scosso ma non per la gelosia ma perchè secondo lui foto fake che non lo rappresentano. Alex sicuro della falsità delle foto, afferma di non sentirsi rappresentato a tutto questo. In casa, la Ricciarelli, come Montano gli fanno notare che lui è andato oltre il limite già da tempo ma ribatte dicendo che il suo è un sentimento vero e limpido.

Dopo aver scoperto che la serata finale del Grande Fratello sarà il 14 Marzo prossimo, Alex dice: “L’allungamento? Lo sapevamo. Febbraio, marzo, poco cambia. Io sono davanti ad un bivio: o esco e vado a mettere le cose in chiaro con Delia o la chiamo questo week end e le dico che la nostra storia è finita. Quelle cose che ho visto questa sera non mi rappresentano. Io non vado avanti altri tre mesi qua dentro con quelle cose che succedono lì”.

Belli ribadisce che vuole rimanere senza essere giudicato, senza sentire dire che si ruba il marito delle altre, vuole vivere i suoi sentimenti liberamente. Vorrebbe avere un faccia a faccia con Delia per spiegarle alcune cose, si chiede perchè lei non sia intervenuta quando invitata da Alfonso.

Ricordiamo che è stato proprio lui, settimana scorsa a suggerire a Delia di stare a casa, perchè doveva capire e giustificare i comportamenti del marito.

A quanto pare il Belli ha deciso di rimanere in gioco ma per farlo liberamente deve sistemare le cose con la moglie, anche a costo di chiudere con lei. Questo triangolo ci darà ancora tanto di cui parlare ma Delia, come avrà preso la decisione di Alex?