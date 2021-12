GF Vip 6, Alex Belli confessa di non poter stare insieme a Soleil fuori dalla casa

La coppia Alex Belli e Soleil Sorge, al Grande Fratello Vip, è di sicuro la più chiacchierata. Di giorni in giorno i protagonisti cambiano le carte in tavola e ci regalano molti colpi di scena.

Facciamo il punto della situazione. Dopo aver negato per settimane la loro complicità ed i loro sentimenti dichiarando che si trattasse di chimica artistica e amicizia, Alex si dichiara a Soleil, poco dopo aver chiarito con la moglie. Delia, la moglie di Alex, era entrata in casa qualche giorno prima e dopo aver parlato con entrambi sembrava che la questione fosse accantonata. Pochi giorni dopo, non solo Alex si dichiara ma dice di amare entrambe le donne. Le effusioni ed i momenti di intimità tra loro continuano anche se Soleil inizia a nutrire dei dubbi sulla veridicità dei sentimenti dell’attore di Centovetrine.

Da poco Alex, aveva affermato che voleva continuare il rapporto con Soleil, anche fuori dalla casa, ora un altro colpo di scena. Durante una chiacchierata con l’amica e concorrente Miriana Trevisan, Alex fa delle dichiarazioni che invece negano la possibilità di una storia fuori, con Solei.

Come riporta Biccy, l’attore dice: “Non posso fare meno con Sole. Per farlo dovrei prendere ed uscire dalla casa del GF adesso. Però aspetta, perché io e Soleil non potremo mai stare insieme, fuori da qui non c’è possibilità di una storia. Ho una vita troppo complessa per lei”.

Continua dicendo che il loro rapporto all’interno della casa funziona perchè non hanno nulla da fare e quindi il magnetismo tra loro è in crescendo. Dice anche che uscirà il 13 dicembre altrimenti il loro rapporto potrebbe arrivare ad un punto di non ritorno.

Conclude dicendo di non voler lasciare la moglie Delia e che se i ruoli fossero stati invertiti lui sarebbe entrato e l’avrebbe portata via. Dice anche che se Delia gli dicesse di uscire con lei lui lo farebbe subito.

Come ormai sappiamo i colpi di scena solo all’ordine del giorno ma è anche chiaro a tutti che questa situazione non è del tutto chiara.