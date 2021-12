Al Grande Fratello Vip, l’entrata di Alessandro Basciano, non è passata di certo inosservata. Il bel ragazzo, entrando aveva detto di essere interessato a due concorrenti, Sophie Codegoni e Soleil Sorge. Ora si sarebbe aggiunta anche un’altra, Jessica Selassiè. Il Basciano un pò confuso tra le tre donne sembra aver trovato la sua unica preferita, Soleil.

Le tre rivali, prede di Alessandro, sono state fin da subito interessate al ragazzo. Bellissimo, carismatico, ex corteggiatore, imprenditore e padre di un bambino, non passa di certo inosservato tra le mura della casa.

Inizialmente aveva affermato di essere interessato a due inquiline, Soleil e Sophie. Soleil, che ha appena terminato la telenovela con Alex Belli ha dichiarato di essere innamorata e di avere un fidanzato fuori dalla casa. Sophie, da tre mesi impegnata in una conoscenza discontinua con Gianmaria ha capito che il ragazzo non fa per lei e che oltre all’attrazione fisica non c’è altro. Sophie e Gianmaria hanno chiuso la loro conoscenza da pochissimi giorni, anche se l’imprenditore ha sempre dichiarato di essere molto preso da lei. La Codegoni invece, ha detto fin da subito che Alessandro è il suo prototipo di ragazzo.

A queste due rivali, si è successivamente aggiunta Jessica Selassiè che più volte aveva chiesto a Signorini di far entrare un bel ragazzo per lei. La ragazza sembra proprio che stia prendendo per la gola il bel Basciano, cucinando per lui e facendogli notare le sue qualità di brava donna di casa.

Ieri sera però, durante il compleanno di Sophie, Basciano si è dichiarato a Soleil, trovando tra le tre la sua preferita. Le parole di Basciano: “Questo sono io, non è vero che voglio giocare. Il fatto è che se mi avvicino io a una di voi pensano tutti male, se lo fa un altro nessuno dice nulla. Ti assicuro che non gioco, perché se mi piace una persona, mi piace e basta. Se mi piace qualcuna qua dentro? Perché secondo te non mi piaci tu? E ok che ripeti che sei fuori dai giochi, ma lascia stare questo. Sei una persona che mi prende molto di testa, perché sai parlare, sei sveglia, forte. Tu non sei fuori dai giochi, tu mi piaci. C’ho provato solo con te praticamente“.

Alessandro dichiara di essere preso da Soleil, non solo fisicamente ma anche per il suo carattere. Ammette che gli piace perchè è forte sveglia e lo prende di testa. L’ex corteggiatrice risponde dicendo di essere innamorata e di avere una persona fuori dalla casa chiudi si dichiara fuori dai giochi.

Basciano insiste dicendo che se fosse stata innamorata del ragazzo fuori non avrebbe baciato Alex. Le dice che se la sua fidanzata avesse baciato un altro lui l’avrebbe lasciata. Continua dicendo che da domani gli farà vedere come gioca.

Pare proprio che Soleil sia di nuovo in mezzo ad una complicazione sentimentale.