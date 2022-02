GF VIP 6, Alessandro di nuovo senza controllo, tenta di uscire dalla casa

Alessandro Basciano è sicuramente il concorrente del GF VIP 6, più emblematico e particolare. Anche questa volta non si pone limiti e dopo una litigata pesante con la sua amata Sophie tenta di uscire dalla casa.

Ricapitolando, Basciano è nella casa più spiata d’Italia da ormai un mese e mezzo ed ha più volte palesato il suo amore per Sophie Codegoni che dopo un pò di resistenza sembra ricambiare. Il concorrente però, fino ad oggi, ha avuto degli atteggimenti poco carini nei confronti della ragazza e più volte è sfociato in comportamenti poco ortodossi.

Poche settimane fa, durante una festa in casa e dopo aver bevuto l’aveva chiamata ‘sfigata’ e si era rivolta a lei in modo molto forte. Le discussioni però non sono mai cessate. Lui continuamente l’accusa di non darle le giuste attenzioni e di avere dei comportamenti sbagliati. Anche ieri, aveva iniziato ad accusarla finchè lei non le ha chiesto di smetterla in lacrime.

Ieri sera, è cominciato tutto per una frase di Sophie. La ragazza parlando della noia della casa ha affermato che il nuovo entrato, Antonio, è bello ma non balla. Alessandro si è subito incupito, è andato in piscina da solo, Sophie l’ha raggiunto per cercare di capire dove fosse il problema. Quando Sophie ha capito che stava di nuovo degenerando, è andata a dormire. Lui l’ha seguita e una volta nel letto, le ha detto delle frasi poco carine. Sophie non esita ad alzarsi ed a dirgli che non dorme con uno che ha questa considerazione di lei. Chiede a Soleil se può dormire nel suo letto e dice a lui che deve andarsene che dopo quello che ha detto è proprio finita.

Alessandro a questo punto, tenta di uscire dalla casa, fermato prontamente dai suoi inquilini. La frase per la quale Sophie si è sentita offesa, non avendo i microfoni, non si è sentita ma a quanto pare sembra qualcosa di serio. Lei ha poi raccontato che si è sentita offesa perchè le parole da lui utilizzate facavano intendere che lei è una ragazza poco seria.

Sicuramente un comportamento da cui dissociarsi e forse fuggire sarebbe la migliore strategia.