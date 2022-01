GF VIP 6, Alessandro Basciano ambiguo e fuori controllo

Ormai siamo abituati alle passioni e ai colpi di scena del Grande Fratello Vip. Sicuramente Alessandro Basciano, nuovo concorrente, ha portato molto scompiglio nella casa più spiata d’Italia. Il ragazzo inizialmente aveva dichiarato di essere interessato a Soleil ed a Sophie. In corsa, poi, si è aggiunta anche un’altra rivale, Jessica Selassiè.

Il ragazzo pur avendole dato spago ha poi dichiarato di non essere interessato a lei ma solo a Sophie, in quanto con Soleil era scattato un semplice rapporto di amicizia. Tra le due amiche, Sophie e Jessica, c’è stato anche uno scontro perchè interessate entrambe al Basciano.

Jessica sembra aver capito la realtà dei fatti e tutti e tre avrebbero trovato un equilibrio. Basciano però, sembra essere un pò ambiguo, in quanto dichiara qualcosa che poi spesso viene smentito dai suoi fatti.

Lui aveva più volte ripreso Sophie, dicendole che sembrava essere poco interessata a lui perchè non lo cerca abbastanza e non gli da attenzioni. Durante la serata di Capodanno, dove tutti i vip stavano festeggiando il nuovo anno, Basciano oltre ad aver baciato Sophie si è anche molto avvicinato a Soleil. Mentre Sophie si era assentata per una pausa sigaretta il ragazzo ha porvato a baciare Soleil che l’ha respinto.

Questo comportamento non è certo piaciuto s Sophie, che facendolo presente ad Alessandro gli ha chiesto come come prima dice che le piace e vuole che lei sia sua e poi ci prova con altre.

La risposta del ragazzo non è piaciuta al web, che è insorto giudicandola aggressiva e maschilista: “Stai da sola, a me non me ne frega un c…o. Non mi frega nulla. Se tu sei mia stai con me e non fai avvicinare gli altri”.Stai con me, punto. Non dai possibilità. Io non provo a baciar nessuna perché se voglio bacio chi ca..o mi pare e invece non lo faccio. Io faccio quello che c…o mi pare non esiste un po’ meno. Ricordatelo che io mi posso baciare con chi ca..o mi pare. Fai quello che vuoi. Vuoi la guerra o vuoi stare con me? Decidi ora”.

Sophie gli ha detto che questo suo atteggiamento non gli piaceva perchè immaturo e infantile e che non vuole un ragazzo che ci provi con tutte.

In primis, una risposta come questa non adeguata nei confronti di qualsiasi donna, soprattutto se affermi che ti piace. Il dubbio che sorge è che forse Basciano, per strategia si è avvicinato alla ragazza di cui non è così preso.