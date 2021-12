GF Vip 6, Aldo Montano sulle foto di Delia: "Uno a uno, palla al centro…"

La diretta di ieri sera, del Grande Fratello Vip, ci ha regalato molti colpi di scena. Uno di questi è stato il momento in cui Alfonso Signorini, ha mostrato ad Alex Belli, le foto che ritraggono la moglie Delia in atteggiamenti intimi con un altro uomo. Dopo averne parlato con il diretto interessato, Alfonso chiede ad alcuni inquilini la loro idea. La risposta di Aldo Montano non è piaciuta al Belli.

Riepilogando, il triangolo amoroso composto da Soleil, Alex e Delia continua a farci parlare. Dopo il, ormai famoso, bacio della Turandot e la dichiarazione d’amore di Belli per entrambe le carte sembrano ormai scoperte. Delia però, non ha dato segnali a questa forte dichiarazione del marito. L’unico segnale che abbiamo visto, sono state le foto che Alfonsom ha mostrato ad Alex nella messa in onda di ieri sera. Le foto ritraggono la moglie Delia in atteggiamenti intimi con un uomo sconosciuto.

Queste foto non sono per niente piaciute ad Alex ma non perchè geloso ma perchè secondo lui era una fake. Afferma di non essere mai ricorso a questi giochetti falsi e che non crede che le foto siano reali. L’attore è rimasto molto scosso dalle foto, perchè il sentimento tra lui e Soleil sarebbe vero invece quelle foto sono solo delle falsità.

Signorini, ha chiesto ad alcuni inquilini cosa ne pensassero della situazione di Delia e se anche secondo loro le foto sarebbero finte. Aldo risponde: “Per me una cosa simile è inconcepibile, ma probabilmente reagisce così perchè ha la coscienza sporca, e mi sembra che anche lui sia andato oltre quindi uno a uno, palla al centro”.

Aldo pensa che Alex sia andato oltre e quindi la moglie ha pareggiato i conti. Alex non ha preso molto bene la sua opinione, infatti ha risposto:“Ma qua non stiamo giocando a calcetto, ma che stai dicendo Aldo?”.

Montano gli dice di stare tranquillo e che ha semplicemente espresso la sua opinione. Il ragionamento di Aldo non fa una piega, Belli è stato il primo a sbagliare e poi come fa a dare per scontato che le foto siano finte?!