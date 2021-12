GF Vip 6, Aldo Montano abbandona la casa

Un abbandono tra le lacrime ed il dispiacere di tutti. Non sono stati solo gli inquilini della casa del Grande Fratello Vip, ad essere dispiaciuti per l’uscita di Aldo Montano ma anche tutti i telespettatori ed i fans del programma.

Aldo è un campione olimpico, ex schermitore italiano, specializzato nella sciabola. Tantissimi sono i trofei vinti nella sua carriera, l’ultimo vinto a luglio 2021, vicendo l’argento nella Sciabola maschile a squadre. Aldo è anche marito e padre. In questa esperienza nel Grande Fratello Vip, abbiamo avuto modo di conoscere la bellissima e giovanissima moglie Olga, dalla quale ha avuto due bambini. I due hanno un bellissimo legame, infatti il campione non è stato mai tentato da nessuna delle bellezze della casa.

Visto il prolungamento del programma, fino a marzo, i Vip, sono stati chiamati per rispondere alla domanda di Alfonso Signorini. Il presentatore e giornalista ha chiesto ad ognuno di loro se volessero continuare il reality oppure abbandonare. Già la scorsa puntata, una delle più amate dal pubblico, aveva deciso di lasciare la casa per problemi di salute. Francesca Cipriani è così uscita dalla casa.

In questa ultima puntata un altro amatissimo dal pubblico ha deciso di uscire. Aldo, infatti alla domanda di Alfonso ha affermato di dover abbandonare il gioco perchè ha bisogno di viversi la sua famiglia, avendo anche due bambini piccoli.

Le reazioni sono state di sofferenza. Manuel, soprattutto, che ha avuto sempre un forte legame con lo schermitore, ha reagito in lacrime alla notizia. Anche Katia e Gianmaria sono stati molto dispiaciuti. Tutta la casa si è ritrovata a perdere un grande personaggio, molto amato e ben voluto.

Alcuni lo davano come possibile vincitore del programma per i suoi modi veri ma educati e rispettosi. Non ha mai cercato lo scontro in casa, solo quando istigato da Belli è scoppiato. Tutto il suo percorso è stato all’insegna del divertimento, senza pestare i piedi a nessuno e soprattutto rispettando non solo i suoi compagni ma anche sua moglie. Una grande perdita per questo reality.