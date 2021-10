GF Vip 6, Adriana Volpe salva Soleil e prende in giro le principesse: la reazione di Lulù

Ancora una volta Soleil Sorgé è stata graziata dalle opinioniste del “Grande Fratello Vip“. Adriana Volpe, infatti, ha deciso di regalare l’immunità all’ex corteggiatrice di “Uomini e Donne“, così come aveva fatto la settimana precedente la sua collega Sonia Bruganelli.

Una scelta che ha sollevato un mare di polemiche tra i telespettatori che in queste ore stanno minacciando di boicottare il programma per protesta. Non è stata solo la decisione della Volpe ad essere criticata, ma anche la modalità con cui l’ex volto Rai ha annunciato la sua intenzione. Adriana poco prima di rivelare quale fosse il nome dell’immune, ha chiesto che venissero inquadrate le tre principesse accomodate sul divano. Quando la telecamere le ha messe a fuoco, ecco che la Volpe ha sganciato la bomba e fatto il nome di Soleil come immune della settimana.

GF Vip, Soleil Sorgé è immune: il commento di Lulù

Tra lo sconcerto generale e l’entusiasmo di Soleil, l’espressione delle tre vippone è stata molto esaustiva e la loro delusione si leggeva chiaramente. Lo stesso conduttore, Alfonso Signorini, ha manifestato tutta la sua sorpresa per questa specie di “presa in giro” della Volpe che spiega: “Ci tenevo a vedere la loro reazione, io l’ho fatto esattamente per questo, godo immensamente“, mentre la Bruganelli al settimo cielo ipotizza una futura amicizia con lei: “Adriana, una di noi!!!” ha commentato entusiasta Sonia.

Signorini poi chiede a Lulù un commento a caldo e la ragazza non si lascia scappare l’occasione: “Ognuno fa ciò che vuole, grazie per averci inquadrato“, mandando un bacio con la mano. La risposta è piaciuta molto al conduttore che, estasiato, ha commentato: “Tu Lulù li batti tutti!!!“.

Intanto la polemica sul web continua, in molti non si rassegnano all’immunità di Soleil e sperano quanto prima di poterla avere al televoto. Sicuramente la redazione del programma cerca di preservarla il più possibile, in quanto confida in lei per nuove e interessanti dinamiche.