La Casa più spiata dagli italiani, quella del Gf Vip 6, è abituata a momenti di alta tensione e ai nervi a fior di pelle. Poco prima della puntata, andata in onda ieri sera, Soleil Sorge e Katia Ricciarelli sono state le protagoniste di un acceso e duro scontro. Il motivo della furiosa lite? Svelato, ovviamente, dalle telecamere.

A far infuriare la ex moglie di Pippo Baudo, il supposto disordine in cucina ma, dopo le iniziali lamentele, la situazione è apparsa per un po fuori controllo, per poi rientrare (anche se non ci è dato sapere per quanto!).

L’accaduto

La Ricciarelli ha acceso la miccia, lamentandosi con alcune concorrenti della poca pulizia dell’angolo cottura, consigliando di chiedere agli altri inquilini di tenerlo un po più pulito, con queste parole: “Veramente, facciamola sta preghiera a tutti perchè non è normale ci siano sempre 2 a pulire qui. Guardate. Dai ragazzi“.

Manila Nazzaro ha supportato il pensiero della cantante lirica, mentre l’attore Alex Belli ha voluto sapere il perchè di così tanto nervosismo. Nel suo sfogo, Katia ha sottolineato la mancanza di rispetto di alcuni suoi conquilini nel lasciare tutto sporco, dicendo: “Quando si butta via una cosa, non si può lasciare il recipiente qui e mollare tutto questo…non si può fare”.

A quel punto, a fare il suo ingresso in cucina è stata Soleil che ha prima cercato di giustificarsi, affermando: “Questo l’ho appena svuotato io, Katia”, per poi tener testa alla cantante. A far imbestialire così tanto la Ricciarelli, pare sia stato un mozzicone di sigaretta buttato nella tazza della colazione. La lite si è fatta accesa e Katia, seccata dal comportamento dell’influencer, ha precisato: “Fanno finta di non capire e questo non mi piace! Se capite l’italiano, pulite. Disprezzo totale!”.

Il battibecco è rientrato in poco tempo ed ora la Ricciarelli si augura che, dopo la sua sfuriata, tutti, incominciando da Soleil, rispettino le regole. La discussione, almeno per il momento, è stata archiviata ma il pubblico si aspetta che tra le due vippone, che hanno personalità forti e che puntano sulla schiettezza, possano nascere nuove animate discussioni. E se qualcuno considera la Sorge una stratega, c’è chi vede la Ricciarelli una privilegiata.