GF Vip 5: Rosalinda Cannavò chiude definitivamente con Dayane Mello

L’attrice Adua Del Vesco (nome d’arte di Rosalinda Cannavò) è una delle attuali concorrenti della quinta edizione del Grande Fratello Vip, reality show condotto dal giornalista televisivo Alfonso Signorini, che sta facendo parlare di sé per le dinamiche create all’interno della casa più spiata d’Italia.

Fin dall’inizio del programma televisivo di Canale 5 la bella attrice di fiction sembrava infatti aver instaurato un rapporto speciale con la modella brasiliana Dayane Mello, sua compagna inseparabile. L’amicizia tra le due ragazze sembra però essersi irrimediabilmente incrinata nel corso delle ultime settimane, anche a causa dell’ingresso nella casa più spiata di Italia dell’ex tronista di “Uomini e Donne” Sonia Lorenzini (eliminata ieri sera, lunedì 28 dicembre 2020, dal reality show dopo essere stata in nomination).

Dayane e Sonia infatti hanno subito instaurato una grande amicizia e Rosalinda non ha mai nascosto la sua grande gelosia, tanto da nominare palesemente l’ex tronista di “Uomini e Donne” con cui ha avuto diverse incompresioni.

Nel corso dell’ultima puntata, andata in onda ieri lunedì 28 dicembre 2020, sono state mostrate alcune clip a Rosalinda che l’hanno particolarmente ferita e delusa in cui Dayane parlava della sua ex amica e di alcuni suoi lati caratteriali. Al termine della puntata Rosalinda non ha nascosto la sua grande frustrazione, queste le sue significative parole: “Mi dispiace per lei, perchè ha perso un’amica leale che avrebbe avuto anche fuori da qui. (…). In questi giorni la vedevo che sparlava alle mie spalle. Sono stata un giocattolo usato e buttato nel gabinetto”.

L’attrice della fiction “L’Onore e il Rispetto” ha infatti sottolineato come abbia più volte difeso Dayane ma in questo momento abbia deciso di mettere un punto definitivo alla loro amicizia, nonostante l’uscita dalla casa più spiata di Italia di Sonia. A ferire particolarmente Rosalinda sono state infatti le parole con cui Dayane l’ha definita, sparlando alle sue spalle.