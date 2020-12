Nell’ultima puntata del Grande Fratello Vip 5, i telespettatori hanno assistito a uno scontro velenoso tra Pupo e Patrizia De Blanck. La diatriba è stata subito interrotta da Alfonso Signorini, che molto abilmente ha evitato che la questione degenerasse, come succede spesso quando c’è di mezzo la Contessa. Quest’ultima stavolta non ha avuto il tempo di replicare insultando il malcapitato come fa di solito, e forse proprio per questo motivo è stata nervosa per tutto il resto della puntata.

Tutto è cominciato con la lite tra Tommaso Zorzi e la new entry Sonia Lorenzini. Oltre agli sfottò fatti via Instagram, la ragazza ha confessato di non riuscire a perdonare all’influencer milanese il gesto del vomito che ha fatto una volta incontrandola a un evento. Come fa sempre, a un certo punto Signorini ha dato la parola agli opinionisti, che hanno detto la loro.

Pupo gela la Contessa De Blanck ricordando i suoi pasti “vomitevoli”

Mentre Pupo parlava, si è intromessa Patrizia De Blanck con una frase incomprensibile per i telespettatori ma udita da Pupo, che ne è stato infastidito. I due avevano già bisticciato in maniera piuttosto accesa la scorsa puntata, e il cantante aveva il dente avvelenato al punto da dimenticare la sua solita leggerezza e il fair play con cui ha sempre accolto le critiche.

Così si è rivolto alla Contessa e ha affermato che lui poteva capire Zorzi, in quanto a volte anche a lui veniva il vomito. “Per esempio”, ha chiosato Pupo, “a me veniva il vomito a vederla mangiare”. Non contento, davanti a un’incredula De Blanck, Pupo ha ribadito il concetto: “Sì, mi veniva il vomito vedendoti mangiare”.

Incredibile ma vero, la Contessa è rimasta del tutto spiazzata da queste affermazioni, al punto che inizialmente non sapeva cosa dire. Stava per ribattere, quando Alfonso Signorini ha salvato la situazione buttando tutto in caciara e ricordando alcuni pasti a dir poco bizzarri di Patrizia De Blanck, come per esempio le fette biscottate con sopra la maionese e poi inzuppate nel caffellatte.