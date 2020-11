GF Vip 5, la Contessa De Blanck minaccia Stefania Orlando: "Non finisce qui"

Al Grande Fratello Vip 5, per Patrizia De Blanck è tempo di prime nomination. Sì perché la Contessa, che non è mai stata nominata prima, questa settimana è finita al televoto con Francesco Oppini. Il meno votato tra i due sarà il primo nominato della prossima puntata e rischierà seriamente di uscire. Ed è proprio questo che la De Blanck non accetta: la possibilità di uscire molto prima della fine del reality show (che, ormai si sa, andrà in onda fino a febbraio 2021).

A votare la Contessa sono state tre donne: Adua/Rosalinda Cannavò (che è sempre stata nominata dall’anziana nobildonna), la new-entry Giulia Salemi e Stefania Orlando. Ed è proprio con le ultime due che Patrizia De Blanck ce l’ha maggiormente. Dopo averne dette di ogni su Giulia, è statala volta di Stefania, di cui si è vendicata parlandone male con tutti gli altri inquilini della Casa del Grande Fratello Vip 5.

Patrizia De Blanck sempre più furibonda per la nomination

A passare tutt’altro che inosservate sono state alcune dichiarazioni palesemente minacciose nei confronti della bionda conduttrice. Parlando con i suoi “valletti” Andrea Zelletta e Pierpaolo Pretelli, la Contessa ha dichiarato che la Orlando non le è mai piaciuta, ma non la riteneva capace di una simile scorrettezza; la puntata precedente, ha rivelato, le ha chiesto di non nominarla, poi è stata la prima a farlo con lei.

Per questo motivo la De Blanck è stata perentoria: lei non sarà mai più amica di Stefania e non la calcolerà più neanche all’interno della Casa. “Anzi, tanto poi io giro nei posti… non finisce, eh. Me la sono legata al dito” ha tuonato, usando parole decisamente minacciose, sebbene la minaccia non sia precisata ma solo aleatoria. “Perché poi è per colpa sua che io sto in nomination. Non te lo consento” ha concluso, stizzita.

E se né Pretelli né Zelletta le hanno detto nulla, a scagliarsi contro di lei ci ha pensato ancora una volta Simone Gianlorenzi, marito di Stefania Orlando. Su Twitter, l’uomo ha predetto che Patrizia avrà vita breve al GF Vip 5: il pubblico ormai ha capito chi è e i consensi nei suoi confronti sono scesi moltissimo rispetto all’inizio.