GF Vip 5, durante la diretta la De Blanck si scaglia contro Myriam Catania

Nonostante non sia più nella casa del Grande Fratello Vip 5, la Contessa Patrizia De Blanck ha trovato il modo di far parlare di sé anche in studio, diventando protagonista di un siparietto alquanto sboccato. Tutto è cominciato con la querelle tra Giulia Salemi ed Elisabetta Gregoraci, con quest’ultima che accusava la modella di averci provato con Flavio Briatore elemosinando ospitate e vacanze “a scrocco” in Sardegna.

Mentre le due donne litigavano nel salotto della casa, in studio la Contessa ha chiesto la parola ad Alfonso Signorini. Una volta col microfono in mano, la nobildonna ha dato ragione alla sua amica Elisabetta, affermando che in effetti Giulia quell’estate in Sardegna ci aveva provato con Briatore (l’avrebbe saputo proprio da quest’ultimo), che però l’aveva rifiutata.

La discussione nella casa è proseguita con la Salemi sconvolta, che non riusciva a credere a quanto sentito. E mentre continuava a confrontarsi con la Gregoraci, la regia è tornata in studio e si è sentita la De Blanck, agitatissima, urlare: “Ma quale pu**ana! Mica ho detto che è una pu**ana!”, riferendosi a Myriam Catania, seduta dietro di lei.

La bionda doppiatrice, a quanto pare, aveva redarguito la Contessa spiegandole che non era stata molto carina nei confronti di Giulia Salemi, affermando che voleva “accalappiarsi” Flavio Briatore per trascorrere le vacanze in Sardegna ed entrare gratis al Billionaire. Non contenta di aver detto una parolaccia in diretta (avendo ancora il microfono acceso si è sentito tutto), Patrizia De Blanck si è scagliata ancora contro la Catania.

La Contessa, infatti, le ha dato della “cretina” per aver osato redarguirla e farle notare che stava dando sostanzialmente della poco di buono in diretta tv ad una ragazza poco più che ventenne. Soltando l’intervento degli ex gieffini seduti vicino alla Contessa – in primis Matilde Brandi, seduta proprio accanto a lei – è riuscito ad arginarla un po’, mentre un frastornato Alfonso Signorini si affrettava a tornare in collegamento con la casa.