GF Vip 4: scontro nella notte tra Paolo Ciavarro e Clizia Incorvaia

Paolo Ciavarro, figlio degli attori Massimo Ciavarro ed Eleonora Giorgi, e Clizia Incorvaia, ex moglie del leader del gruppo musicale Le Vibrazioni Francesco Sarcina, sono due degli attuali concorrenti della quarta edizione del reality show “Grande Fratello Vip” condotta dal giornalista Alfonso Signorini. I due giovani dopo alcune indecisioni e perplessità si sono lasciati andare e sembrano ora essere sempre più vicini e complici.

Nel corso dell’ultima puntata del reality show, andata in onda ieri venerdì 21 febbraio 2020, Clizia è stata nominata (dovrà scontrarsi al televoto con Paola Di Benedetto, Antonella Elia ed Andrea Montovoli). L’influencer non ha però preso molto bene la nomination che le è stata fatta dal compagno di avventura Andrea Denver, tanto da voler chiudere ogni rapporto di amicizia con lui ed attaccarlo con parole molto dure.

Clizia si è dimostrata molto arrabbiata ed offesa da questo gesto ed ha sfogato il suo risentimento nel corso della notte su Paolo Ciavarro. L’influencer gli ha infatti spiegato come si sia sentita tradita da questa nomination e sia stanca di scherzare e giocare in ogni momento, non essendo capace di utilizzare strategie con le persone. Il figlio di Eleonora Giorgi ha provato in ogni modo a rassicurarla e farle percepire la sua vicinanza, ma ciò non è bastato.

Clizia ha infatti esplicitato nuovamente i dubbi manifestati dalla madre di Paolo riguardanti la differente tipologia di vita che i due giovani hanno ed ha usato parole molto dure: “Vorrei essere a cuore leggero come te! Per te è tutto molto più semplice, io peso dieci volte di più, alla fine io non conosco te e tu non conosci me”.

Paolo si è dimostrato molto deluso da queste affermazioni ed ha sostenuto come anche per lui esista una sola realtà ed i sentimenti siano gli stessi sia dentro che fuori dalla casa del “Grande Fratello Vip”.