"GF Vip 4": Paolo Ciavarro infatuato di una concorrente?

La quarta edizione del reality show “Il Grande Fratello Vip” è iniziata da pochissimi giorni, con la conduzione del giornalista Alfonso Signorini e come opinionisti Wanda Nara e Pupo, e già all’interno della casa iniziano ad affiorare le prime amicizie ed interessanti tra i concorrenti del programma televisivo.

A creare fin dall’inizio una grande amicizia sono stati il giornalista e conduttore televisivo Michele Cucuzza ed il figlio di Massimo Ciavarro ed Eleonora Giorgi, Paolo. Proprio Michele, ha rivelato l’interesse che il modello Andrea Denver (pseudomino di Andrea Salerno) ha verso la bella ex Madre Natura di “Ciao Darwin” Paola Di Benedetto (fidanzata con Federico Rossi, il cantante del duo “Benji e Fede”) e da parte del suo amico Paolo per la modella Clizia Incorvaia.

Ieri sera, sabato 11 novembre, nel corso di una festa organizzata per i concorrenti saliti dal tugurio, l’ex conduttore de “La vita in diretta” ha infatti consigliato l’amico di farsi avanti con l’ex moglie di Francesco Sarcina. Il ragazzo ha seguito il consiglio dell’amico ed ha passato un po’ di tempo fuori in giardino con la ragazza.

I telespettatori non hanno ignorato i sorrisi tra i due giovani e l’interesse che il figlio di Eleonora Giorgi ha dimostato e sono infatti convinti che saranno proprio Clizia e Paolo la prima coppia della quarta edizione de “Il Grande Fratello VIP”. Entrambi i ragazzi sono infatti single.

Paolo ha concluso nel 2018 una lunga relazione, durata oltre cinque anni, con Alicia Bosco, Clizia invece è stata sposata dal 5 giugno 2015 con il cantante Francesco Sarcina, da cui ha avuto una figlia nell’agosto del 2015 che si chiama Nina. La coppia si è lasciata definitivamente nel febbraio del 2019 a causa di un tradimento tra Clizia ed il migliore amico del marito, l’attore Riccardo Scamarcio, confessato dalla donna.