"GF Vip 4": Ivan Gonzalez parla del difficile rapporto con il padre biologico

Ivan Gonzalez è un influencer spagnolo diventato famoso in Italia attraverso la sua partecipazione come tentatore di Valeria Marini alla prima edizione del docu – reality di Canale 5 “Temptation Island Vip”. Successivamente è diventato tronista del programma televisivo condotto da Maria De Filippi “Uomini e Donne”, al termine del quale ha scelto Sonia Pattarino, preferendola all’attuale fidanzata di Andrea Zelletta Natalia Paragoni.

La storia d’amore con Sonia è proseguita anche al di fuori degli studi televisivi ma è terminata lo scorso settembre. Attualmente Ivan è uno dei concorrenti della quarta edizione del reality show condotto dal giornalista Alfonso Signorini “Il Grande Fratello Vip”. Questa mattina il bel spagnolo si è lasciato andare ad alcune confidenze con le compagne di avventura Adriana Volpe e Paola Di Benedetto riguardanti il difficile e burrascoso rapporto con il padre biologico.

Queste le sue toccanti parole: “Tutti i giorni penso di voler costruire un rapporto con lui. Aveva 15 anni e si è dovuto separare da me e per me non è mai stato facile da accettare. (…) Quando ci siamo conosciuti dopo un po’ lui mi ha chiesto una cosa che per me non era giusta e soprattutto non in quel momento. Mi ha chiesto di cambiare proprio il mio cognome. Io ho il cognome di mia nonna, non ho il cognome suo”.

Ivan ha poi confessato di aver perso i contatti con lui sei anni fa ma la fidanzata del padre gli ha scritto un messaggio su Instagram in cui diceva che il padre sentiva la mancanza del ragazzo e parlava sempre di lui. Messaggio alla quale il giovane, pur volendo, non ha mai dato risposta. Ivan ha manifestato la sua volontà di diventare un giorno un padre bravissimo, ciò che lui non ha avuto.

Lo spagnolo ha rivelato che questa è la prima volta in cui parla di questo difficile argomento in un programma televisivo, ma è stato spinto dal clima familiare che si è venuto a creare all’interno della casa più spiata di Italia e dalla volontà di aprirsi con le compagne di avventura.