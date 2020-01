GF Vip 4, Alfonso Signorini mette a dieta Wanda Nara

Il Grande Fratello Vip è tornato su Canale 5 e, insieme al neo conduttore Alfonso Signorini, ha fatto il suo glorioso debutto anche Wanda Nara, nuova opinionista della quarta edizione del reality Mediaset. Tuttavia la prima apparizione di Wanda Nara, nota compagna del calciatore argentino Mauro Icardi, ha colpito i telespettatori per i chili di troppo mostrati sotto il vestito.

Sembrerebbe che Alfonso Signorini, nuovo showman del GF Vip 4, abbia deciso di aiutare la popolare 33enne di Buenos con una dieta ferrea. Per la dolce metà di Mauro Icardi, tornata dalle vacanze natalizie con il girovita leggermente allargato, sono scattati i vincoli alimentari e un regime ristretto, imposti dal celebre direttore della rivista “Chi”.

Per Wanda Nara è giunto il momento di mettersi a dieta, in previsione delle future puntate del reality di Canale 5. Il sagace e caustico neo conduttore del GF Vip 4 ha infatti dichiarato: “L’ho fatta digiunare per una settimana di fila“. Tra l’ironia e lo scherno del 55enne milanese, la Signora Icardi ha replicato a tono: “Acqua e zero carboidrati!”.

Alfonso Signorini ha realmente studiato una dieta ferrea per lei? Non ci è dato sapere se quello del direttore di “Chi” fosse un celato messaggio subliminale diretto alla 33enne argentina. Sta di fatto che, dopo la prima puntata del GF Vip 4, Wanda Nara è balzata al centro dell’attenzione mediatica ed è stata criticata dai telespettatori in maniera impietosa, sia per il ruolo di opinionista tv che per le sue recenti forme.

Niente più carboidrati e tanta verdura per la nuova opinionista del Grande Fratello Vip 4? Sembrerebbe proprio di sì. Nelle prossime puntate del popolare reality di Canale 5, la sensuale argentina sarà presente ogni settimana e, per apparire raggiante e in splendida forma, dovrà rinunciare a qualche peccato di gola.

Wanda Nara farà realmente attenzione con gli eccessi a tavola e seguirà la dieta suggerita da Alfonso Signorini? Che si tratti di ironia oppure no, il pubblico del GF Vip 4 lo scoprirà nelle prossime puntate, dal momento che l’occhio critico dei telespettatori è puntato addosso a lei.