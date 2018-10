GF Vip 3, Jane Alexander in lacrime per la sorella morta di cancro

Il Grande Fratello Vip 3 è iniziato da poco più di una settimana ma sembra che Jane Alexander abbia fatto già delle rivelazioni molto private riguardo la sua vita. Dopo aver infatti confessato di aver avuto problemi di alcolismo, Jane ha voluto condividere con i suoi compagni di avventura un ricordo particolarmente doloroso.

Parlando infatti con Walter Nudo e Silvia Provvedi, la conduttrice di origini britanniche ha svelato di aver perso una sorella, morta purtroppo per un tumore al seno a soli 42 anni. Jane ha voluto sfogarsi e abbandonarsi alle lacrime confessando altresì di provare un dolore misto a tantissima rabbia per non aver saputo aiutare la sorella durante questa terribile malattia.

Jane infatti ha raccontato che la sorella si sottopose a una biopsia in segreto e senza dire nulla alla famiglia. Anche l’attrice seppe infatti solamente in un secondo momento della malattia che aveva colpito la sorella e ancora oggi questo fatto riesce a scatenarli una rabbia tremenda dentro di se ma soprattutto nei confronti della parente. “Mi aveva detto che era andato tutto bene, ha anche organizzato una serata con gli amici per festeggiare” ha infatti svelato Jane.

Oltretutto la ragazza decise di curarsi con metodi alternativi isolandosi da tutto e da tutti decidendo solamente quando ormai era troppo tardi di passare alle cure tradizionali. “Portava i capelli biondi lunghi ma quando l’ho rivista non li aveva più. Era convinta la venissero a prendere gli alieni” ha infatti svelato Jane. Purtroppo la donna è morta nel 2007, pochi anni dopo la morte del padre scomparso anche lui a causa di un tumore al colon.

Molto famoso e conosciuto, il padre di Jane era un doppiatore britannico che, assieme alla moglie – anch’ella doppiatrice, di nazionalità croata – e le due figlie decise di trasferirsi a Roma dove in fondo Jane ha trascorso la maggiorparte della sua vita.